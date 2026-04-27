鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 13:40

標普 500 指數上周攻升歷史新高，其上漲的速度卻已引發市場警戒。摩根大通分析師 Jason Hunter 認為，即使指數已經超買，特別是在成長股與科技股領域，但這波漲勢尚未出現典型的見頂訊號。

Hunter 指出，雖然近期市場湧入，導致超買程度達到去年底以來新高水準，不過價格走勢並未顯露疲態。這是一個關鍵的區別，因為在趨勢動能保持完整的情況下，市場處於超買狀態的時間可能比預期更長。

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他預計，只要標普 500 指數能維持在 6,900 至 7,000 點的關鍵支撐區間之上，多方仍將主導局勢。

摩根大通預計，未來幾周美股上漲的速度可能會有所改變，隨著指數接近 7,100 至 7,300 點的關鍵阻力帶，市場可能會從劇烈的動能驅動型噴發，轉變為較為緩慢且穩定的「慢磨」攀升過程。這種模式類似於去年底的走勢，當時股市持續走高，但節奏變得更加平緩。

摩根大通認為，目前的市場表現呈現明顯的領先群分化。這一波漲幅主要由美國成長股與科技股帶動，如 Invesco QQQ Trust 等 ETF 表現強勁；相比之下，周期性與防禦性板塊 (如工業股) 則相對落後。這種狹隘的領導力雖然並非理想，但尚未破壞大盤的走勢。