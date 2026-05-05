鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 14:00

據《紐約時報》報導，川普政府正考慮簽署一項具有里程碑意義的行政命令，要求科技巨頭在公開發布最強大的人工智慧 (AI) 模型之前，必須先提交政府進行強制性審核。這項潛在的政策反映出美國政府對 AI 的態度正從「全面支持發展」，轉向「積極監管與國家安全防禦」。

白宮AI政策恐重大轉向 擬推動大模型強制審核制度(圖:shutterstock)

此舉對川普政府而言是明顯的立場轉變。川普在 2025 年上任首日便撤銷了拜登政府 2023 年簽署的 AI 安全行政命令，並長期主張透過簡化法規、推動資料中心建設及電力供應來確保美國的 AI 領先地位。然而，隨著 AI 模型的雙重用途能力增加，政府開始意識到不受控的模型可能危及國家安全。

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引發這次政策轉向的關鍵因素是 Anthropic 推出的新模型「Mythos」。專家警告，Mythos 具備高超的程式碼編寫能力，能自主發現並利用關鍵基礎設施中的未修復軟體漏洞，可能導致全球性的網路安全風險。

此外，國防部與 Anthropic 之間關於軍事用途技術保障措施的爭議，也加速了白宮建立統一審核機制的需求。

目前白宮官員已與 Google、OpenAI 及 Anthropic 等 AI 實驗室的高層會面，討論建立「AI 工作小組」。在審核機制上， 預計將採取類似英國 AI 安全研究所的模式，實施標準化的「紅隊測試」(red-teaming)，由政府專家在模型上市前進行安全審計。

此工作小組可能從諮詢機構演變為核心決策引擎，類似該政府處理數位資產政策的模式。

如果這項行政命令正式簽署，可能會對科技業產生深遠影響。其中之一，是創新速度放緩，因嚴格的審核程序可能導致「Pro」或「Ultra」等級的高階模型延後推出，將研發速度轉化為安全保障。

此外，未來可能出現「政府認證安全」的企業模型與「低度監管」的個人模型之兩極化市場。這引發批評者擔心，過度的限制可能讓面臨較少束縛的國際對手 (如 DeepSeek) 取得技術優勢。