Anthropic估值4年暴增380倍！公司如何被21家創投拒絕到上看8000億美元？

鉅亨網新聞中心 2026-04-29 13:50

從 95% 頂級創投看不懂、21 家創投集體拒絕，到估值飆升近 380 倍、上看 8000 億美元，人工智慧（AI）新創 Anthropic 的崛起不只是 AI 技術突破的故事，更揭示一場由認知落差、資本重構與算力競賽交織而成的時代豪賭，而率先押注的，是看見未來的人。

Anthropic估值4年暴增380倍。(圖：Shutterstock)

Anthropic 自 2021 年成立以來，估值出現驚人躍升。創立初期種子輪估值僅約 10 億美元，到了 2026 年 2 月完成 G 輪融資時，估值已達 3800 億美元，短短四年多暴增近 380 倍。

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市場最新傳聞更指出，Anthropic 近期已接獲多家創投機構投資要約，最高估值可能上看 8000 億美元，幾乎較上一輪再翻倍，顯示 AI 產業資本熱度持續升溫。

在理解 Anthropic 的崛起前，關鍵人物是早期投資人 Anj Midha。

他出身印度，曾以優異成績取得新加坡政府獎學金，後進入史丹佛攻讀生物資訊學，專注將機器學習應用於醫療與基因領域。

求學期間，他同時在史丹佛醫學院從事研究，並於老牌創投 Kleiner Perkins 實習，師從傳奇投資人 Brooke Byers。

在那段經歷中，他深受 Genentech 創立故事啟發，讓他確信「偉大公司來自投資人與科學家並肩作戰」。

之後他創辦電腦視覺公司 Ubiquity 6 並成功出售，2020 年加入 Andreessen Horowitz（a16z）專注 AI 投資，主導多起重要案子。

2021 年接到 Anthropic 聯合創辦人之一、OpenAI GPT-3 的重要作者 Tom Brown Tom Brown 來電後，他將幾乎所有可動用資產投入 Anthropic 種子輪，正式押注這場 AI 時代的賭局。

他形容這筆投資「不是一筆普通投資，而是對整個 AI 時代的賭注」，凸顯市場對生成式 AI 未來發展的高度信心。

21 家頂級創投全數拒絕 關鍵原因竟是「不懂 GPT-3」

Anthropic 創立初期並非一路順遂。

2021 年，Brown 與團隊尋求資金時，曾和 Midha 一起接觸矽谷 22 家頂級創投機構。

結果有 21 家選擇拒絕，拒絕率高達 95.5%。更令人意外的是，多數投資人給出的理由高度一致：「方向不錯，但缺乏證明。」

甚至有投資人直接詢問：「GPT-3 是什麼？」顯示當時即便在矽谷頂尖圈層，對生成式 AI 的認知仍存在巨大落差。

Midha 回憶，這一刻讓他意識到「認知差距本身就是機會」。

Anthropic 最初設定募資目標高達 5 億美元，但因市場不買單而失敗，後續下修至 1 億美元種子輪，仍遭多數創投拒絕。

公司創辦團隊，包括 Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）等核心成員，歷經長達 12 至 24 個月的艱難探索，試圖將「模型規模擴展」（Scaling）的研究假說，轉化為可獲利的商業模式。

這段期間被形容為「極為殘酷的創業低谷」。

最終，Anthropic 迎來兩大關鍵轉折：

有效利他主義（EA）社群中的早期支持者

科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 的戰略投資

其中，亞馬遜透過旗下雲端服務 AWS 對 Anthropic 投資最初 40 億美元，後續加碼至超過 80 億美元，成為公司成長的重要推力。

AI 產業四大瓶頸、「人類不協調」成最大風險

Midha 指出，當前 AI 產業發展面臨四大關鍵瓶頸，包括：

1. 數據（Context）：高品質專業數據（如材料科學、醫藥）多未公開，限制模型能力。

2. 算力（Compute）：雖然 GPU 資源龐大，但因缺乏標準化與整合，出現大量閒置與浪費。

3. 資本（Capital）：資金並非不足，而是缺乏有效配置至長期基礎建設。

4. 文化（Culture）：企業文化決定是否能吸引頂尖研究人才，進而推動真正的技術突破。

他特別強調，文化可能是最關鍵因素，因為創新本質上來自於組織與人才，而非單純技術。

在 AI 安全議題上，Midha 提出不同觀點。他認為，當前最大風險並非 AI 本身失控，而是各國與企業之間缺乏協調。

他警告，AI 模型正面臨「蒸餾攻擊」，即透過反覆調用模型，竊取其能力與知識。

為此，他提出建立類似「鐵穹」防禦系統的跨公司協作機制，讓所有尖端 AI 企業共享防禦資訊，以應對日益複雜的安全威脅。

AMP 新布局：打造 AI 算力「電網系統」

2024 年，Midha 創立新公司 AMP，目標是重構 AI 算力基礎設施。

該公司定位類似電力產業的「獨立系統營運商」，透過整合不同算力資源，提高整體利用效率。目前已規劃約 400 億美元規模的算力投資。

其資金結構約為 20% 股權、80% 債務，並吸引主權基金與養老基金等長期資本進入。

值得注意的是，AMP 甚至以成本價提供算力給創新團隊，強調優先支持技術發展，而非短期利潤。

對此，Midha 的解釋是：「我們認為，現在最重要的事，是確保這個生態裡真正在做創新的團隊，能夠得到他們需要的算力。如果我們把這件事做對了，長期來看，我們是最大的受益者。」

Midha 最後指出，AI 產業不應走向壟斷，也不適合完全競爭，而是應維持「每個尖端領域 3 至 4 家頂尖團隊競爭」的最佳狀態。