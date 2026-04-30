鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 08:37

Anthropic 正與投資人洽談新一輪募資，估值上看 9000 億美元，超越 OpenAI，顯示人工智慧產業競爭進一步升溫。知情人士指出，目前尚未簽署任何投資條款書，相關談判仍在進行中。

Anthropic 成立於 5 年前，由前 OpenAI 高層創立，過去自 2022 年底 ChatGPT 問世以來持續追趕競爭對手，如今估值有望實現反超。相較之下，OpenAI 於今年 3 月完成創紀錄的 1220 億美元融資後，估值達 8520 億美元，主要資金來自策略投資人，包括亞馬遜 (AMZN-US) 最高 500 億美元投資、輝達(NVDA-US)300 億美元及軟銀 300 億美元。

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Anthropic 於今年 2 月估值仍為 3800 億美元，短短數月內估值大幅攀升，反映 AI 市場資金持續湧入。公司最知名產品為 Claude 系列模型，近期推出 Claude Opus 4.7，並稱其為目前最強通用模型。此外，公司在稍早推出具備進階資安能力的 Claude Mythos Preview，引發市場高度關注。

據了解，Mythos 模型近期已促成川普政府官員、科技企業高層與銀行業者之間多場高層會議，並成為 Anthropic 尋求新資金的重要原因之一。知情人士指出，該模型對算力需求極高，公司需持續採購大量運算資源以支撐訓練與部署。

在基礎設施方面，Anthropic 近期與亞馬遜達成合作協議，後者承諾最高投資 250 億美元，並提供高達 5 吉瓦 (GW) 算力，用於支援 Claude 模型的訓練與運行。此外，公司亦與 Google(GOOGL-US)及博通 (AVGO-US) 合作，取得另一筆 5 吉瓦算力資源，預計將於明年陸續上線。Google 亦表示，計畫最高投資 400 億美元於 Anthropic。

營運表現方面，Anthropic 成長動能持續強勁，特別是在推出 AI 程式開發工具 Claude Code 後，市場需求顯著提升。公司表示，目前年化營收已達 300 億美元，較去年約 100 億美元的營收大幅成長。