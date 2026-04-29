鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 17:37

據悉，白宮正在研擬一項指導方針，可能允許聯邦機構繞過對人工智慧（AI）公司、Claude AI 的開發商 Anthropic 的供應鏈風險認定，進而採用包括最新模型 Mythos 在內的新型 AI 系統。

《路透》引述《Axios》報導，兩名知情人士指出，這項草擬中的行政措施，可能為川普政府提供一條緩解與 Anthropic 緊張關係的出路。

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不過，《路透》表示目前尚無法獨立核實上述報導。Anthropic 則拒絕置評，白宮亦未即時回應採訪請求。

此前，Anthropic 拒絕移除其 AI 系統中針對自主武器及國內監控用途所設置的安全護欄，導致該公司與五角大廈發生衝突，美國國防部隨後將 Anthropic 列為供應鏈風險。

然而，情勢近期出現轉機。美國總統川普上週表示，在執行長阿莫戴（Dario Amodei）親赴白宮與官員會面、積極修復雙方關係後，Anthropic 在他眼中正「逐漸步上正軌」。

當被問及是否有可能與五角大廈達成協議，川普在接受《CNBC》節目訪問時回應說：「有可能，我們要的是最聰明的人。」

川普的相關發言與政策草案發布，正值 Anthropic 數週前推出其迄今最先進的 AI 系統「Mythos」之後。

專家指出，Mythos 在識別網路安全漏洞及研擬利用方式方面，展現出前所未有的強大能力，引發各界高度關注。

不過，《Axios》援引多名消息人士的說法指出，五角大廈內部對此議題仍存在分歧。部分核心人士態度強硬，但另一批利益相關方則認為這場爭端已適得其反，並傾向尋找和解出路。