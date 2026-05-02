鉅亨網新聞中心 2026-05-02 19:40

中國各大車企陸續發布 2026 年 4 月銷售數據，整體市場呈現頭部集中、出口爆發的格局。其中比亞迪 (002594-CN) 、奇瑞汽車 (09973-HK) 、吉利汽車 (00175-HK) 三大自主品牌集團表現最受矚目，而多家新能源新勢力品牌也繳出亮眼成績單。

比亞迪 4 月共售出 32.11 萬輛，持續穩坐市場龍頭寶座。其中乘用車銷量達 31.41 萬輛，旗下王朝網與海洋網合計銷售 27.34 萬輛，仍是銷量主力；騰勢汽車銷售 2.91 萬輛、方程豹 1.13 萬輛，高階品牌仰望則售出 264 輛。

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值得關注的是，比亞迪 4 月海外銷售達 13.45 萬輛，年增高達 70.9%。2026 年前四個月，比亞迪累計銷量突破 102 萬輛，海外累計銷售亦達 45.43 萬輛。

分析指出，比亞迪國內銷量目前仍處於恢復期，約維持在 18 萬輛的平台，增長動能主要由出口拉動。

吉利汽車 4 月總銷量為 23.52 萬輛，新能源車型銷售 13.56 萬輛，佔比達 58%，年增 8%。

海外出口表現尤為亮眼，達 8.32 萬輛，年增幅高達 245%。旗下吉利品牌總銷量 18.06 萬輛，中國星系列貢獻 8.96 萬輛；領克品牌售出 2.28 萬輛，新能源佔比 55%；極氪品牌交付 3.18 萬輛，年增 132%。

奇瑞集團 4 月單月銷量達 25.14 萬輛，年增 25.2%，其中出口量達 17.76 萬輛，年增幅高達 102.4%，實現翻倍。

新能源單月銷量也首度突破 10 萬輛大關，年增 63.8%。前四個月累計銷量已突破 85 萬輛，出口超過 57 萬輛。

然而，若扣除出口部分，國內累計銷售僅有 28 萬輛出頭，顯示奇瑞在內需市場仍面臨不小壓力。

與此同時，上汽集團旗下兩大品牌同步繳出佳績。上汽 (600104-CN) 通用五菱 4 月全球銷量達 11.67 萬輛，並創下單月海外出口首次突破 3 萬台／套的里程碑。

上汽乘用車（榮威、MG）4 月零售超 7.8 萬輛，年增 15.5%。

新勢力品牌：零跑、極氪、深藍增幅領先

在造車新勢力陣營中，各品牌表現分化明顯。零跑汽車 (09863-HK) 4 月交付 7.14 萬輛，年增達 73.9%，表現最為突出。

極氪交付 3.18 萬輛，年增 132%；深藍汽車全球銷量 3.32 萬輛，年增 64.8%。

理想汽車 (02015-HK) 4 月交付 3.41 萬輛，年增僅 0.43%；蔚來交付 2.94 萬輛，年增 22.8%，旗下蔚來品牌年增 120.1%，樂道品牌增 42.7%，新子品牌螢火蟲首月交付 6,119 輛。

小鵬集團 (09868-HK) 交付 3.1 萬輛，則出現年減 11.51% 的下滑。小米 (01810-HK) 4 月交付量超 3 萬輛。

綜觀 4 月數據，出口已成為中國車企最重要的增量來源。比亞迪、奇瑞、吉利三大集團均在海外市場創下高速成長，奇瑞更達翻倍水準。