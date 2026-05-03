鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-04 05:20

標普 500 指數近日首度收盤站上 7,200 點，寫下 2020 年以來單月最佳表現，然而穆迪分析（Moody"s Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）對此提出嚴正警示：股市的亮眼表現，並不代表美國經濟的真實狀況。

根據《Business Insider》報導，贊迪指出，以人工智慧（AI）題材驅動的科技類股，目前已佔整體市值將近一半，而這股 AI 熱潮正以自身的節奏運行，幾乎不受戰爭或整體經濟其他因素的影響。

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他並以運動鞋品牌 Allbirds(BIRD-US) 宣布轉型為 AI 公司後股價飆漲為例，指出市場對 AI 概念股的追捧已帶有高度投機性質，儼然重現迷因股狂潮的特徵。

除 AI 題材外，贊迪認為市場的強勁動能還有另一個關鍵推力：投資人普遍相信，一旦股市出現重挫，美國總統川普將會出手干預，「川普看跌期權」便會發揮效力。

他表示：「川普將股市視為施政成績的晴雨表，因此即使需要採取極端手段，甚至終止美國在戰爭中的軍事行動，也會設法確保，一旦股價下跌，不會長時間維持在低位。」

然而，贊迪仍重申其觀點，認為美國經濟已接近衰退邊緣，而伊朗戰爭可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

根據穆迪的模型，未來 12 個月內美國陷入衰退的機率仍維持在 40% 的「偏高」水準。贊迪將此歸因於勞動市場與房市的結構性問題，並警告美國經濟目前抵禦外部衝擊的能力相當脆弱。