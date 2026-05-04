鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-04 08:05

國際油價周一 (4 日) 清晨直線跳水，美國西德州原油期貨一度大跌近 3%，之後收斂跌幅至 1%，報每桶 100.91 美元，布蘭特期油亦一度大跌超 2%，主要受到美國總統川普周日 (3 日) 表示，將於中東地區周一上午啟動一項行動，引導被困在荷姆茲海峽的船隻駛離這一區域，並稱正與伊朗進行著富有成效的對話，這些對話有望為各方帶來極其積極的成果。

‌



德國外長 Johann Wadephul 周日在社交媒體上發文說，伊朗應立即開放荷姆茲海峽，德國和美國在相關問題上擁有共同目標，即美國國務卿盧比歐所要求的，伊朗必須完全且可核查地放棄核武器，並立即開放荷姆茲海峽。

Wadephul 在當天與伊朗外長阿拉格齊通話時強調，支持通過談判尋求伊朗核問題及區域緊張局勢的解決方案。