川普下令撤出德國5,000美軍！不滿歐洲立場 另威脅義大利、西班牙

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-02 14:20

在德國總理默茨（Friedrich Merz）批評美國在伊朗議題上遭「羞辱」後不久，官員週五（1 日）透露，美國總統川普已下令自德國撤離 5,000 名駐紮美軍。另一方面，川普也因義大利與西班牙未配合重啟荷姆茲海峽，對兩國表達不滿並發出警告。

川普下令撤出德國5,000美軍。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示：「這一決定是在對國防部在歐洲的兵力部署進行全面評估後做出的。我們預計撤軍將在未來六到十二個月內完成。」

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分析稱，此次宣布撤軍，時間點敏感。就在數日前，默茨公開批評川普處理伊朗戰爭的方式，直指伊朗領導層正在「羞辱」美國，並質疑美方毫無退場策略。

對此，美國國防部高級官員回應稱，默茨的言論「不當且有害」，強調川普「對這些適得其反的言論做出反應是理所當然的」。

目前美國在德國共駐有逾 36,000 名士兵，德國是美軍在歐洲最重要的軍事基地，長期作為美軍向中東投射兵力的後勤樞紐，也是美軍對伊朗軍事行動「史詩憤怒行動」的關鍵補給站。

資深國防官員表示，這項決定將導致一個陸軍旅被撤出，使美國在歐洲的駐軍人數恢復到 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭之前的水準。同時，也將推翻拜登政府先前計畫於今年稍晚向德國部署一個配備遠程常規飛彈營隊的決策。

德國官員則表示，拉姆施泰因（Ramstein）與斯圖加特（Stuttgart）的主要軍事設施，不會受到美軍裁減駐軍的影響。外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）強調，德方正與北約各機構「密切且在互信精神下」進行溝通磋商。

此次撤軍消息令歐洲各國及部分美國軍方官員措手不及。內布拉斯加州共和黨眾議員、退役空軍准將貝肯（Don Bacon）批評此舉「削弱北約，讓俄羅斯樂見其成」，形容這看起來像是一種本能式、倉促的反應。

與此同時，川普也曾威脅要從西班牙與義大利撤出美軍。他抱怨西班牙在國防支出上投入不足，並對該國拒絕讓其境內基地用於美國對伊朗的軍事行動感到不滿。

相較之下，德國因持續增加國防支出，此前一直獲得美方正面評價。

美國官員表示，此次調整的整體目標，並非在歐洲內部重新部署兵力，而是將資源重新配置至西半球與印太地區。