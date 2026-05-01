鉅亨網新聞中心 2026-05-01 16:20

美國總統川普於週四（30 日）表示，不排除從義大利和西班牙撤出美軍的可能性。就在前一天，他才透過社群媒體宣布正考慮削減駐德美軍規模，一連串強硬表態令美歐關係再度緊繃。

美國考慮撤軍義大利、西班牙！川普重批德國。(圖：Shutterstock)

川普在回應媒體詢問時直言批評盟友，稱「義大利從未給過我們任何幫助，西班牙更是糟糕透頂，德國也糟透了。」

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他同時強調，美國在處理中東局勢時「並不依賴他國」，並透露此前曾試探盟友的合作意願，但多數國家選擇「袖手旁觀」。

面對川普的撤軍威脅，德國方面迅速作出回應。德國外長瓦德富爾於 30 日表示，針對美方可能削減駐德美軍一事，德方「已對此做好準備」。

德國總理默茨於 4 月 27 日批評，美國對伊朗軍事行動缺乏明確的戰略退場方案，導致局勢陷入僵局，甚至直指美國正遭伊朗「羞辱」。

對此，川普在其社群平台 Truth Social 上接連發文反擊，批評默茨「認為伊朗擁有核武器沒問題，根本不知道自己在說什麼」，並嘲諷德國目前「無論經濟還是其他方面，表現都極為糟糕」。

他更要求德國總理應將精力放在終結俄烏衝突、解決移民與能源問題上，而非干涉那些致力於「消除伊朗核威脅」的人。

這並非川普首次對北約盟友發出警告。近兩個月來，川普屢屢抨擊北約，斥之為「紙老虎」，並多次揚言退出。