鉅亨網新聞中心 2026-05-02 12:10

在中東局勢持續緊繃之際，穆吉塔巴 · 哈米尼於 5 月 1 日發表公開談話，呼籲全國推動「經濟抗爭」，以在經濟與文化層面「擊敗敵人」，並強調民眾應如同支持軍隊般支持教師與工人，強化國內凝聚力。

根據伊朗官方媒體報導，適逢「五一」國際勞動節與伊朗教師節前夕，穆吉塔巴表示，自 1979 年伊朗伊斯蘭革命以來，伊朗已在軍事領域證明實力，下一階段須轉向經濟與文化戰線，讓外部對手「失望並受挫」。

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他指出，教師與工人是國家在文化與經濟領域的「脊梁」，呼籲民眾優先購買國產商品以支持產業發展，同時敦促企業在戰事衝擊下盡量避免裁員，將勞動力視為長期資產。此外，他也要求政府在能力範圍內提供政策與資金支援，以穩定就業與社會運作。

綜合路透社與半島電視台等報導，伊朗此番強調「經濟抗爭」，正值美伊衝突延續之際。自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，雙方衝突升高，儘管 4 月初達成停火，但對峙局勢未解。

目前，美方持續對伊朗實施海上封鎖，並限制其原油出口。美國總統川普近日表示，相關措施已「發揮效果」，稱伊朗經濟正承受巨大壓力，石油收入大幅受限。市場普遍認為，能源出口受阻已對伊朗財政與外匯收入造成顯著衝擊。

在軍事層面，伊朗伊斯蘭革命衛隊亦同步釋出強硬訊號。伊朗國家電視台報導，革命衛隊表示將在最高領袖指揮下，制定波斯灣新的管理模式與安全規則，並強調對荷姆茲海峽及近 2000 公里海岸線擁有控制能力。

分析人士指出，荷姆茲海峽承載全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸，任何控制權爭議都將對全球能源市場產生重大影響。伊朗試圖將該水域轉化為「國家生計來源」，顯示其在經濟壓力下，正尋求透過地緣戰略資產強化談判籌碼。

同時，伊朗內部經濟亦面臨挑戰。通膨高企、貨幣貶值與外部制裁壓力，使政府必須透過「內需導向」與產業保護政策穩定局勢。此次強調支持國產與保障就業，被視為應對外部封鎖與內部經濟壓力的政策方向。