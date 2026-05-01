縮水近94%！5500億承諾落地慢 日本對美投資首批僅22億美元 遠低預期

鉅亨網新聞中心 2026-05-02 04:00

日本對美投資承諾出現明顯落差。根據彭博社 5 月 1 日報導，日本政府支持的金融機構已啟動首批對美投資項目，但貸款總額僅約 22 億美元，較先前美方預期的 360 億美元大幅縮水近 94%，凸顯這項總額高達 5,500 億美元的投資計畫落地進度遠低於預期。

（圖：Shutterstock)

此次資金由日本國際協力銀行 (JBIC) 與民間金融機構共同提供。JBIC 在聲明中指出，首批核准的三個項目包括美國俄亥俄州天然氣開發、喬治亞州合成鑽石製造，以及墨西哥灣原油運輸計畫，貸款總額分別最高為 18.9 億美元、2300 萬美元與 3.13 億美元。

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在資金分攤方面，JBIC 將分別提供最高 6.3 億美元、700 萬美元與 1.04 億美元，其餘資金由民間銀行出資，並由日本貿易保險公司提供保險擔保。整體而言，此次公布的融資規模與先前宣示的龐大投資藍圖存在顯著差距。

這項 5,500 億美元的投資承諾，是去年日美貿易協議的核心內容之一，旨在推動日本資金流向美國關鍵產業，並帶動新一輪投資熱潮。作為交換條件，美國總統川普同意將對日本商品的關稅稅率設定為 15%，低於先前汽車產品高達 27.5% 的稅率，對日本高度依賴出口的汽車產業形成重要利多。

不過，資金實際結構顯示，該計畫中現金投資比例極低。曾主導談判的日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，整體資金中僅約 1% 至 2% 將以直接投資形式投入，其餘多數將透過貸款與擔保方式提供，意味實際資金流入速度可能較為緩慢。

今年 3 月，川普與日本首相高市早苗在華盛頓會晤時，雙方進一步宣布第二輪投資計畫，涵蓋核電等項目，但目前相關資金來源與執行細節仍未明朗。

另一方面，關稅政策的不確定性持續干擾投資前景。根據路透社報導，美國聯邦最高法院否決部分關鍵關稅措施後，美方推出新的 10% 全面關稅，並可能上調至 15%，為全球貿易環境增添變數。

面對政策風險，日本政府已積極與美方交涉。赤澤亮正透露，他在華盛頓與美國商務部長霍華德 · 盧特尼克會晤時，要求確保日本在新關稅制度下不會處於較去年協議更不利的地位。雙方會後重申對既有貿易協議的承諾，即維持對大多數日本商品 15% 的基準關稅，低於此前可能達 25% 的威脅水準。