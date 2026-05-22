鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 08:38

最新局勢發展顯示，伊朗與美國的外交博弈與荷姆茲海峽的軍事對峙正同步升溫。

在巴基斯坦的積極調解下，伊朗與美國之間的消息與文本交換仍在持續，雙方目標指向達成一項協議框架。

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巴基斯坦消息人士透露，若預期框架確定，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾計畫出訪伊朗首都德黑蘭以推動談判，但原定週四 (21 日) 晚間的行程已暫時延期。美國國務卿盧比歐也表示，希望巴基斯坦參謀長此行能進一步推進磋商進程。

然而，在核心核問題上，美伊雙方立場依然尖銳對立。

美國總統川普週四在白宮強硬表示，伊朗必須交出其擁有的高豐度濃縮鈾，美方拿到後「很可能會將其銷毀」，強調不允許伊朗保有核材。

與此同時，伊朗消息人士指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴已下達明確指令，要求該國濃縮鈾庫存「不得運往國外」，高層擔憂此舉會讓伊朗更易受到美以兩國攻擊。

此外，川普同時提及荷姆茲海峽應為免費國際航道，並稱伊朗因美國海上封鎖承受巨大損失，斷言無美國批准「任何一艘船都不能順利通過」。

實際的航運與軍事行動也持續緊繃。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，過去 24 小時內有 31 艘船舶在其協調下通過海峽，但美軍中央司令部週四宣稱，自封鎖實施以來，已迫使 94 艘商船改道，甚至擊中 4 艘使其失去動力。