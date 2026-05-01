鉅亨網新聞中心 2026-05-01 10:39

美國政府高層近日密集對外釋出訊號，強調對伊朗的軍事行動已告一段落，並試圖淡化衝突性質，以避免觸發國會進一步授權程序。此舉正值荷姆茲海峽局勢緊張與能源市場動盪之際，引發外界關注美方戰略走向。

根據官方說法，美國高級官員表示，依據 1973 年通過的戰爭權力法，自 2 月 28 日開始的「敵對行動」已經結束。該法規定，總統在未經國會授權動用軍事力量後，須在 60 天內停止行動或取得國會批准。

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美國國防部長皮特 · 赫格塞斯 4 月 30 日在國會作證時指出，美國與伊朗的停火自 4 月 8 日生效，意味著總統川普對伊軍事行動的 60 天期限已「暫停或中止」，目前無需再向國會申請授權。他表示，停火使原本自 3 月 2 日通知國會起算、將於 5 月 1 日到期的法律時限失去適用性。

國會方面亦釋出相似立場。眾院議長麥克 · 約翰遜表示，美國「並未處於戰爭狀態」，目前沒有持續性的轟炸或大規模交火行動，國會無需介入。他強調，美方正透過外交與軍事巡航行動，在荷姆茲海峽維持穩定並推動和平。

不過，區域局勢仍持續出現緊張跡象。根據伊朗方面消息，德黑蘭部分城區於 4 月 30 日晚間啟動防空系統，攔截多架小型無人機與偵察機，事件發生後當地已恢復平靜。此舉顯示即使在停火背景下，空中威脅仍未完全解除。

同時，以色列方面態度亦趨強硬。以色列國防部長約阿夫 · 卡茨表示，儘管支持美國與伊朗進行談判，但「可能很快需要」恢復對伊朗的軍事行動，並強調以色列「隨時準備在任何戰線、任何地點打擊敵人」。此番言論被視為對停火前景的潛在衝擊。

綜合多方訊息，美國目前一方面維持對伊朗的軍事壓力與海上部署，另一方面尋求透過外交手段推動談判進程。此前亦有報導指出，美方正評估新的軍事選項，同時籌組國際合作機制，以確保荷姆茲海峽航運安全。

然而，伊朗則持續要求解除封鎖，並在核議題上保留談判籌碼，使雙方分歧難以弭平。國際能源署亦警告，該地區衝突已對全球能源供應造成重大干擾，進一步加劇市場不確定性。