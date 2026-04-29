鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 07:33

微軟 (MSFT-US) 上季財報優於市場預期，但 Azure 雲端業務成長只比分析師預估好一些，讓投資人失望，擔心微軟仍無法好好搭上人工智慧 (AI) 服務的需求，周三 (29 日) 盤後股價一度下跌 2%。

財測關鍵數字 vs 分析師預測

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Q4 營收：867-878 億美元 vs 875.3 億美元

Q4Azure 營收 (以固定匯率計算)：39-40% vs 37%

全年 (6 月底止) 資本支出：1900 億美元 vs 1546 億美元

從微軟財務長 Amy Hood 的預測來看，微軟本季營業利潤率將從 46.3% 下降至 44%，也低於分析師所估的 44.6%。

Hood 表示，2026 全年度資本支出將達到 1900 億美元，其中 250 億美元來自記憶體價格上漲，呼應整個科技業所面臨的記憶體短缺問題。

針對人力，Hood 預測到 2027 年 6 月為止一年，將少於今年度，代表「微軟為了提升速度和靈活性，正不斷改進營運方式」。

F2026Q3(3 月 31 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：828.9 億美元 vs 813.9 億美元

EPS：4.27 美元 vs 4.06 美元

Azure 營收：成長 40% vs 39.3%

資本支出：319 億美元 vs 349 億美元

毛利率：67.6%

微軟營收年增 18% 至 828.9 億美元，優於市場預期。該季資本支出和財務租賃為 319 億美元，雖然增加 49%，但低於分析師所估的 349 億美元，毛利率為 67.6%，是 2022 年以來最低，顯示與資料中心基礎建設潮相關的折舊成本攀升。

市場關注的 Azure 雲端業務成長 40%，優於分析師所估的 39.3%，經匯率波動調整後則成長 39%，也略超越分析師所估的 38%。

微軟旗艦 AI 應用 Copilot 的付費用戶數，則從前一季的 1500 萬名增加到 2000 萬名，財務長 Hood 預測，到 9 月為止一季還會繼續成長。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在財報電話會議上說：「由於愈來愈多用戶習慣使用 Copilot，其每周用戶參與度現在已經和 Outlook 持同。」

身為全球最大軟體商，微軟正全力將人工智慧 (AI) 導入雲端服務及 Copilot 助手等應用程式，然而，受限於資料中心產能建置速度難以跟上需求，微軟可能正面臨客戶流失的風險。

Barclays 分析師 Raimo Lenschow 對此指出，這對微軟的 AI 成長動能而言「並非有利的局面」。

微軟周三盤後一度下跌 2%，截稿前跌幅收斂，小跌 0.5%。

微軟今年來到周三收盤共下跌 12%，是 2008 年以來最差單季表現，反映出市場擔憂 AI 蠶食軟體市場，也質疑微軟在 AI 領域的龐大投資，未必能帶來意料中的報酬。

AI 業務年化營收跨過 370 億美元大關

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在聲明中表示，AI 業務的營收年化預估 (annual revenue run rate) 已突破 370 億美元，較去年同期成長超過一倍，這當中包含在 Azure 上開發的 AI 應用程式、平台提供的模型服務，以及微軟自家的 AI 費用。

微軟投資人關係主 Jonathan Neilson 受訪時補充，這項數據包含在 Azure 上開發的 AI 應用程式、平台提供的模型服務，以及微軟自家的 AI 應用。

微軟上季曾因揭露僅約 3% 企業用戶付費使用 Copilot，導致華爾街反應冷淡。從此之後，微軟的策略轉為推動 Copilot 的「付費銷售」，而非僅追求免費採用率。