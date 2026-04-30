鉅亨網編輯林羿君 2026-04-30 12:00

在 Meta 調升全年資本支出後，其股價大幅重挫，同時其面向消費者的 AI 應用成長動能也較為遲緩。

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其他科技巨頭，包括亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 在內的其他科技大廠也同步公布財報。Amazon 的雲端業務成長 28%，而微軟則預期其 Azure 雲端服務本季營收將成長約 40%。

這場密集的財報週，揭露了全球頂尖科技公司在 AI 領域的進展現況。核心結論顯而易見：Google 的 AI 投入正迎來豐收期，而 Meta 則處於落後狀態。

Alphabet、Meta、亞馬遜與微軟周三 (29 日) 在短短兩分鐘內同步公布財報，釋出大量財務資訊。這四大科技巨頭同時也是 AI 資料中心建設的最大投資者，正處於一場預計耗資數兆美元的基礎建設競賽中心。

投資人與分析師最關心的議題在於，這些天文數字般的支出是否能轉化為實質成果。在這一點上，Google 以其雲端運算部門的亮眼表現做出回應，該部門上季銷售額達 200 億美元，超越市場預期的 184 億美元。

市場關注的關鍵問題在於，如此龐大的支出是否已轉化為實質成果。在這一點上，Google 提供了具體證據，其雲端業務上季營收達 200 億美元，優於市場預估的 184 億美元。公司指出，在 AI 軟體與基礎設施需求帶動下，該業務出現「顯著加速成長」。

Alphabet 執行長皮查伊（Sundar Pichai）在法說會上強調，公司的 AI 模型勢頭強勁，正透過各項產品與平台將實用的 AI 帶入全球數十億人的日常生活中。

此外，代表已簽約但尚未認列營收的「待履行合約（Backlog）」較前一季近乎翻倍，突破 4,600 億美元，且包含 Gemini App 在內的消費者 AI 服務也迎來了表現最亮眼的一季。

受此利多激勵，Alphabet 股價在盤後大漲 6.6%，表現冠絕群雄，並帶動那斯達克 100 指數期貨攀升 0.9%。

相較之下，Meta 難以說服投資人。該公司將全年資本支出上限調升至 1,450 億美元，部分原因在於零組件價格上揚，導致其股價重摔逾 6%。

雖然 Google 等同業也同步提高預算，但 Meta 卻缺乏對等的成果回報。與 Google 不同的是，Meta 並未經營雲端運算銷售業務，其消費型 AI 應用的增長步伐亦顯得步履蹣跚。

彭博行業研究分析師辛格（Mandeep Singh）指出，與頂尖對手相比，Meta 的獨立應用程式在用戶參與度上仍有落差。

儘管執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）對擴大支出表達信心，但他在回應分析師提問時語帶模糊，坦承公司對於每項 AI 產品的具體培育方案尚無「精確計畫」，僅表示對發展方向已有大致掌握，並自嘲這樣的回答可能無法令市場滿意。

Forrester Research 分析師薩斯特（Lee Sustar）指出，由於掌握 AI 領導地位的潛在回報極高，各大企業只能持續豪賭，而投資人與客戶則必須重新評估自身利益受到的影響。

在亞馬遜方面，其雲端部門營收年增 28%，創下 2022 年第二季以來最快增速，成為其 AI 進展的指標。同時，亞馬遜對 OpenAI 勁敵 Anthropic 的投資也帶來助益。

根據彭博報導，Anthropic 正考慮以超過 9,000 億美元的估值進行新一輪融資，消息一出激勵亞馬遜股價走強。

至於微軟，該公司預告雲端運算營收將與支出同步增長，預期本季 Azure 銷售增幅約 40%，並在下半年維持加速態勢。

儘管市場對微軟 Office 用戶加購 Copilot 服務的比例仍有疑慮（目前付費用戶增至 2,000 萬人，單季增加 500 萬人），但投資人反應相對冷淡，股價在盤後小幅下跌。