鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 08:10

〈財報〉Meta上修AI支出、用戶成長遜預期 盤後重挫逾6% (圖:Shutterstock)

財測關鍵數字 vs 分析師預測

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Q2 營收：580-610 億美元 vs 595 億美元

全年資本支出：1250-1450 億美元，高於公司原估區間 1150-1350 億美元

Meta 上季資本支出比市場預期少，但最新的全年資本支出預估卻上修，從原本的 1150-1350 億美元，提高到 1250-1450 億美元，相當於提高 7.4%。

Meta 在財報電話會議上說：「這有一部分反映了我們對今年零組件定價將調漲的預期，以及在較小程度上，為了支撐未來幾年產能需求所增加的資料中心成本 」

Meta 周三盤後股價走低，截稿前跌幅為 6.8%。該股今年來上漲約 1.4%。

本周並非只有 Meta 上修支出。亞馬遜 (AMZN-US) 公布的單季資本支出高於分析師預期，主因是持續擴大資料中心產能，而 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 也將全年資本支出預測調升至高達 1900 億美元，儘管如此，Google 在公布上季營收與獲利優於預期後，仍成功激勵股價上漲，顯示市場對其 AI 投資布局充滿信心。

Q1(3 月 31 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：563.1 億美元 vs 554.5 億美元

調整後 EPS：7.31 美元 vs 6.79 美元

每日活躍用戶 (DAP)：35.6 億人 vs 36.2 億人

每人平均營收 (ARPP)：15.66 美元

資本支出：198.4 億美元 vs 275.7 億美元

Meta 上季營收年增 33%，創 2021 年以來最快單季增速，反映祖克伯聚焦 AI 的舉措，這些措施雖然尚未創造新的營收來源，但確實強化了公司的核心廣告業務。

上季獲利從去年同期的 166 億美元躍增至 268 億美元，主要受益於 80.3 億美元的所得稅收益，這與美國總統川普的稅改法案調整相關。根據 Meta，如果剔除稅務收益，稀釋後 EPS 將短少 3.13 美元。

第 1 季每日活躍人數 (DAP) 為 35.6 億人，較去年同期成長 4%，但低於華爾街預期的 36.2 億人。這家社群媒體巨頭表示，受伊朗網路中斷以及俄羅斯限制存取 WhatsApp 影響，DAP 較前一季「略微下降」。

第 1 季每人平均營收 (ARPP) 為 15.66 美元，則低於第 4 季的 16.56 美元。

截至 3 月 31 日，Meta 員工總數年增 1% 至 77986 人。

在資本支出不斷攀升的同時，Meta 也正試圖縮減整體人力規模，該公司上周宣布將裁員約 10%，相當於 8000 名員工，並停止招募 6,000 個職缺。在此之前，Meta 1 月已針對 Reality Labs 部門裁員約 1000 人，3 月則針對 Facebook、全球營運及銷售部門裁撤數百名員工。

Meta 本月稍早推出首款自研基礎模型 Muse Spark，投資人目前正期待祖克柏能規劃出更清晰的變現策略。