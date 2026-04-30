鉅亨網編譯余曉惠
Meta(META-US)上季用戶成長遜於市場預期，又宣布上修全年資本支出，令投資人擔憂執行長祖克伯全力發展人工智慧 (AI) 還無法變現，周三 (29 日) 盤後股價應聲走低。
Meta 上季資本支出比市場預期少，但最新的全年資本支出預估卻上修，從原本的 1150-1350 億美元，提高到 1250-1450 億美元，相當於提高 7.4%。
Meta 在財報電話會議上說：「這有一部分反映了我們對今年零組件定價將調漲的預期，以及在較小程度上，為了支撐未來幾年產能需求所增加的資料中心成本 」
Meta 周三盤後股價走低，截稿前跌幅為 6.8%。該股今年來上漲約 1.4%。
本周並非只有 Meta 上修支出。亞馬遜 (AMZN-US) 公布的單季資本支出高於分析師預期，主因是持續擴大資料中心產能，而 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 也將全年資本支出預測調升至高達 1900 億美元，儘管如此，Google 在公布上季營收與獲利優於預期後，仍成功激勵股價上漲，顯示市場對其 AI 投資布局充滿信心。
Meta 上季營收年增 33%，創 2021 年以來最快單季增速，反映祖克伯聚焦 AI 的舉措，這些措施雖然尚未創造新的營收來源，但確實強化了公司的核心廣告業務。
上季獲利從去年同期的 166 億美元躍增至 268 億美元，主要受益於 80.3 億美元的所得稅收益，這與美國總統川普的稅改法案調整相關。根據 Meta，如果剔除稅務收益，稀釋後 EPS 將短少 3.13 美元。
第 1 季每日活躍人數 (DAP) 為 35.6 億人，較去年同期成長 4%，但低於華爾街預期的 36.2 億人。這家社群媒體巨頭表示，受伊朗網路中斷以及俄羅斯限制存取 WhatsApp 影響，DAP 較前一季「略微下降」。
第 1 季每人平均營收 (ARPP) 為 15.66 美元，則低於第 4 季的 16.56 美元。
截至 3 月 31 日，Meta 員工總數年增 1% 至 77986 人。
在資本支出不斷攀升的同時，Meta 也正試圖縮減整體人力規模，該公司上周宣布將裁員約 10%，相當於 8000 名員工，並停止招募 6,000 個職缺。在此之前，Meta 1 月已針對 Reality Labs 部門裁員約 1000 人，3 月則針對 Facebook、全球營運及銷售部門裁撤數百名員工。
Meta 本月稍早推出首款自研基礎模型 Muse Spark，投資人目前正期待祖克柏能規劃出更清晰的變現策略。
祖克柏在聲明中說：「我們在第 1 季達成了一項里程碑，旗下各項應用程式成長動能強勁，且 Meta 超級人工智慧實驗室 (Meta Superintelligence Labs) 也發布了首款模型。我們正朝著向數十億人提供個人超級智慧的目標邁進。」
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