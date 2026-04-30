南韓股市周四 (30 日) 劇烈震盪，受人工智慧 (AI) 晶片熱潮及三星電子破紀錄的 385 億美元季度利潤帶動，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 盤中一度攀升至 6,750.27 點的歷史新高。總結整個 4 月份，KOSPI 指數累計飆升 30.6%，創下自 1998 年 1 月以來最大的單月漲幅，今年以來漲幅已高達 56.59%。

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導致回落的主要原因在於國際油價暴漲，布蘭特原油飆升至每桶 118.03 美元 (漲幅約 7%)，創下四年新高，主因是中東衝突持續以及美國可能對伊朗採取軍事行動以打破談判僵局，引發供應中斷的擔憂。此外，美國聯準會 (Fed) 連續第三次維持利率在 3.5-3.75% 區間，其展現出的鷹派立場以及對通膨的擔憂，也打擊了市場情緒。