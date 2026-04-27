search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

歐洲最大種子輪！前DeepMind核心研究員新創 完成11億美元融資 估值飆破50億美元

鉅亨網編譯許家華

由前 Google DeepMind 核心研究員創立的 AI 新創公司 Ineffable Intelligence 週一 (27 日) 宣布完成高達 11 億美元的種子輪融資，創下歐洲史上最大規模種子投資紀錄，顯示全球資本正加速湧入「超級智能」領域。

cover image of news article

該公司由倫敦大學學院 (UCL) 教授、前 Google (GOOGL-US) 旗下 DeepMind 強化學習團隊負責人 David Silver 於 2025 年底創立，成立僅數月即完成此輪融資，公司估值達 51 億美元。


此輪投資由紅杉資本與 Lightspeed 共同領投，參與投資方還包括輝達 (NVDA-US)、DST Global、Index Ventures，以及 Google 與英國主權 AI 基金等機構。

Ineffable Intelligence 將聚焦於強化學習技術，亦即讓 AI 透過自身經驗進行學習，而非依賴人類提供的資料訓練。此路徑與目前多數以網路文本為訓練基礎的主流 AI 模型形成對比，被視為邁向更高層次人工智慧的重要方向。

David Silver 表示，公司目標是「超越人類歷史上最偉大的發明，包括語言、科學、數學與技術」，並強調其使命是「與超級智能進行首次接觸」。他進一步指出，團隊正打造一種「超級學習者」，能從基礎動作技能到高度抽象知識，全由自身經驗探索與發現。

近年來，大型科技公司的人才流動正加速 AI 創業浪潮。Silver 只是眾多離開科技巨頭、投身創業的頂尖研究者之一，相關新創企業也迅速吸引大量資金支持。

根據《金融時報》報導，由另一名前 DeepMind 工程師 Tim Rocktäschel 創立的 Recursive Superintelligence，亦正尋求最高達 10 億美元的融資。另一家 AI 新創 AMI Labs 則於今年 3 月宣布完成 10 億美元募資，其創辦人 Yann LeCun 此前曾任 Meta Platforms(META-US) 首席 AI 科學家。

此外，過去一年來，來自 OpenAI、DeepMind、Anthropic 及 xAI 的前員工亦陸續創立新公司，包括 Periodic Labs 與 Humans & 等 AI 實驗室，並成功募得數億美元資金，顯示 AI 人才與資本正形成新一波創業集群。

英國科學與科技大臣 Liz Kendall 表示，此次對 Ineffable Intelligence 的投資，將支持一間處於 AI 最前沿的公司，有潛力改變多個產業，同時也凸顯英國致力於從 AI 技術使用者轉型為 AI 技術創造者的戰略方向。

整體來看，隨著超級智能概念逐步走向產業化，資本市場對前沿 AI 技術的押注正持續升溫，並推動全球 AI 競爭格局進一步升級。


文章標籤

DeepMindineffableintelligence美股AI

相關行情

台股首頁我要存股
Alphabet公司(A)350.34+1.72%
輝達216.61+4.00%
Meta平台678.62+0.53%
Meta平台678.62+0.53%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty