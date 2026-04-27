歐洲最大種子輪！前DeepMind核心研究員新創 完成11億美元融資 估值飆破50億美元

鉅亨網編譯許家華 2026-04-28 05:30

由前 Google DeepMind 核心研究員創立的 AI 新創公司 Ineffable Intelligence 週一 (27 日) 宣布完成高達 11 億美元的種子輪融資，創下歐洲史上最大規模種子投資紀錄，顯示全球資本正加速湧入「超級智能」領域。

該公司由倫敦大學學院 (UCL) 教授、前 Google (GOOGL-US) 旗下 DeepMind 強化學習團隊負責人 David Silver 於 2025 年底創立，成立僅數月即完成此輪融資，公司估值達 51 億美元。

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此輪投資由紅杉資本與 Lightspeed 共同領投，參與投資方還包括輝達 (NVDA-US)、DST Global、Index Ventures，以及 Google 與英國主權 AI 基金等機構。

Ineffable Intelligence 將聚焦於強化學習技術，亦即讓 AI 透過自身經驗進行學習，而非依賴人類提供的資料訓練。此路徑與目前多數以網路文本為訓練基礎的主流 AI 模型形成對比，被視為邁向更高層次人工智慧的重要方向。

David Silver 表示，公司目標是「超越人類歷史上最偉大的發明，包括語言、科學、數學與技術」，並強調其使命是「與超級智能進行首次接觸」。他進一步指出，團隊正打造一種「超級學習者」，能從基礎動作技能到高度抽象知識，全由自身經驗探索與發現。

近年來，大型科技公司的人才流動正加速 AI 創業浪潮。Silver 只是眾多離開科技巨頭、投身創業的頂尖研究者之一，相關新創企業也迅速吸引大量資金支持。

根據《金融時報》報導，由另一名前 DeepMind 工程師 Tim Rocktäschel 創立的 Recursive Superintelligence，亦正尋求最高達 10 億美元的融資。另一家 AI 新創 AMI Labs 則於今年 3 月宣布完成 10 億美元募資，其創辦人 Yann LeCun 此前曾任 Meta Platforms(META-US) 首席 AI 科學家。

此外，過去一年來，來自 OpenAI、DeepMind、Anthropic 及 xAI 的前員工亦陸續創立新公司，包括 Periodic Labs 與 Humans & 等 AI 實驗室，並成功募得數億美元資金，顯示 AI 人才與資本正形成新一波創業集群。

英國科學與科技大臣 Liz Kendall 表示，此次對 Ineffable Intelligence 的投資，將支持一間處於 AI 最前沿的公司，有潛力改變多個產業，同時也凸顯英國致力於從 AI 技術使用者轉型為 AI 技術創造者的戰略方向。