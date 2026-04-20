鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-20 15:20

歐洲天然氣價格周一 (20 日) 在伊朗再度封鎖荷姆茲海峽後急劇飆升，引發市場對能源供應安全的高度擔憂。基準 TTF 天然氣期貨價格在早盤一度大漲 11%，隨後於歐洲交易時段回穩至每兆瓦時 (MWh)41.4 歐元，漲幅近 7%。此次漲勢完全逆轉了上周五因德黑蘭宣布開放商業航行而產生的跌幅。

地緣政治局勢急劇惡化是導致此次供應中斷的主因。根據報導，美國總統川普表示美軍海軍在周末期間開火並癱瘓了一艘懸掛伊朗國旗的貨輪，德黑蘭隨即發出強硬警告，稱任何試圖通過這一水道的船隻都將面臨攻擊。

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儘管美方威脅將發動新一輪空襲，但最新消息指出，伊朗已拒絕參加第二輪和平談判，使外交調解的前景蒙上陰影。

受封鎖影響，全球約 20% 的液化天然氣 (LNG) 供應鏈陷入癱瘓。多艘運送卡達燃油的油輪在接近海峽時被迫掉頭或原地待命。自今年 2 月下旬爆發衝突以來，這一地區已無任何 LNG 貨物成功出口。

Rystad Energy 天然氣和液化天然氣市場研究副總裁 Masanori Odaka 表示，除非歐洲能夠吸引更多液化天然氣，否則可能無法補充其天然氣庫存。但歐洲必須與亞洲競爭，而亞洲也需要彌補卡達天然氣供應減少造成的損失。