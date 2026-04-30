鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 18:20

歐盟統計局 (Eurostat) 周四 (30 日) 公布初步數據，歐元區 4 月年通膨率從 3 月的 2.6% 加速上升至 3.0%，符合經濟學家預期，並觸及自 2023 年以來最高。通膨升溫的主因在於能源成本急劇增加，其年增率從 3 月的 5.1% 大幅飆升至 10.9%。

受 2 月下旬爆發的伊朗戰爭影響，全球關鍵油氣航道荷姆茲海峽持續遭封鎖，布蘭特原油價格已衝破每桶 120 美元，遠高於戰前約 70 美元的價位。

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與此同時，核心通膨 (扣除能源、食品與菸酒) 則從 2.3% 小幅回落至 2.2%，服務業通膨亦從 3.2% 降至 3.0%，顯示部分受國內需求驅動的壓力有所緩解。然而，經濟成長數據顯示歐元區步履維艱，今年第一季國內生產毛額 (GDP) 僅微增 0.1%，低於先前預期的 0.2%。

這種物價飆升與經濟停滯並存的現象，引發市場對歐洲陷入「停滯性通膨」(Stagflation) 困境的深切憂慮。

面對此一嚴峻挑戰，歐洲央行 (ECB) 維持基準利率於 2.0% 不變，採取觀望態度以評估能源衝擊的後續演變。儘管有觀點認為央行可能在 6 月重啟升息，但經濟學家警告，若央行因「暫時性」的能源價格飆升而過早升息，恐導致歐元區在 2026 年末陷入本可避免的衰退。