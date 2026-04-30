鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 09:00

美國聯準會 (Fed) 官員周三 (29 日) 釋出鷹派信號，決策聲明對通膨的語氣略趨強硬，加上三名官員反對在聲明中納入傾向寬鬆的措辭，讓華爾街交易員加碼對今年內可能升息的押注。

根據芝商所 (CME Group) 周三下午顯示利率期貨市場行情，交易員預期 Fed 今年升息的機率已攀升至 11%，與當天早些時候的 5%、以及周二的「零機率」相比顯著增加。相較之下，市場預期的降息機率則僅在 2% 左右徘徊。

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此外，交易員目前預測 2027 年 4 月前升息的機率約為 40%，從決議宣布前 20% 上揚。

通膨居高不下、官員對寬鬆立場有異議

雖然 Fed 利率連三凍，並且在 4 月政策聲明中維持原有措辭，也就是暗示未來幾個月降息的可能性仍高於升息，但卻創下 1992 年以來最大分歧。

這回有三名聯邦準備銀行總裁表示，不支持在這次聲明中納入傾向寬鬆的措辭，分別是哈瑪克 (Beth Hammack)、卡什卡里 (Neel Kashkari) 以及蘿根 (Lorie Logan)。

通膨措辭方面，4 月聲明中對通膨的描述從 3 月的「有些偏高」(somewhat elevated)，調整為更直接的「居高不下」(elevated)，Fed 主席鮑爾更在會後記者會中透露，由於通膨依然頑強，有關暗示寬鬆的措辭最快可能在下次會議中遭到刪除。