營收成長放緩影響算力擴張？OpenAI發文反擊：已提早數年實現關鍵AI算力目標

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 11:20

面對市場關於營收成長放緩恐影響算力擴張的質疑，OpenAI 周三 (29 日) 發文反擊宣佈，「星際之門」（Stargate）算力基礎設施計畫已取得重大進展，提前達成原定 2029 年的建設目標。

營收未達標將影響算力擴張？OpenAI發文反擊：已提早數年實現關鍵AI算力目標(圖:shutterstock)

星際之門由 OpenAI、甲骨文與軟銀共同參與，原本預計投資 5000 億美元在全美建設 AI 資料中心，目標容量為 10GW，但 OpenAI 在最新聲明中指出，隨著 AI 需求持續爆發，該公司僅在過去 90 天內就增加超過 3GW 容量，目前總算力設施規模已超過原定里程碑。

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據悉，OpenAI 最新推出的 GPT-5.5 便是在位於德州阿比林、搭載輝達 GB200 系統「星際之門」站點完成訓練的，顯示其基礎建設已實際投入運作。

為支撐龐大的算力，OpenAI 也在文中詳述資料中心的散熱技術。以德州阿比林機房為例，該中心採用封閉式水冷系統，初始注水量相當於兩個奧運標準泳池，但隨後的年用水量僅相當於一棟中型辦公大樓或四戶家庭的用量，展現其在能源效率上的優化。

此外，OpenAI 還透露，正評估更多潛在據點，打算在未來幾年顯著擴展計算能力，這不僅是對前一日市場傳言的強力駁斥，也向投資界釋放算力建設不受短期營收波動影響的強烈信號。