鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 06:31

亞馬遜 (AMZN-US) 於週三 (29 日) 盤後公布第一季財報，營收與獲利均優於市場預期，主要受惠於雲端業務強勁成長，帶動整體表現亮眼，盤後股價上漲近 5%。

截稿前，亞馬遜週三交易時間收高 1.29%，盤後上漲 4.74%，報每股 275.50 美元。

‌



亞馬遜第一季每股盈餘 (EPS) 為 2.78 美元，高於市場預估的 1.64 美元；營收達 1815.2 億美元，亦優於市場預估的 1773 億美元。

華爾街同時關注多項核心指標，其中 Amazon Web Services(AWS) 營收達 375.9 億美元，高於市場預估的 366.4 億美元；廣告業務營收為 172.4 億美元，優於預估的 168.7 億美元。

亞馬遜雲端業務營收年增 28%，達 375.9 億美元，創逾三年來最快增速，高於市場預期的 26%，顯示 AI 需求持續推升企業雲端支出。

亞馬遜與其他科技巨頭正積極擴大人工智慧投資，市場預估相關支出至 2026 年可能接近 7000 億美元。公司先前預測，其資本支出將於 2026 年達到 2000 億美元，較去年大幅成長。

公司近期宣布與 OpenAI、Anthropic 及 Meta(META-US) 展開多項 AI 合作，雖有助於緩解投資人對回報時程的疑慮，但亦意味著需進一步擴建資料中心與基礎設施以滿足需求。

執行長賈西 (Andy Jassy) 在聲明中表示：「我們正處於一生中最重要的幾個轉折點之一，公司已具備領先優勢，我對客戶與亞馬遜的未來發展感到非常樂觀。」

亞馬遜第一季資本支出達 442 億美元，高於市場預估的 436 億美元；過去 12 個月自由現金流降至 12 億美元，年減 95%，主要受到 AI 投資影響。

此外，公司亦持續推進低軌衛星網路計畫「Leo」，預計今年第三季啟動商業服務。為擴展衛星布局，亞馬遜宣布將以約 115.7 億美元收購 Globalstar，以取得全球稀缺頻譜資源並強化衛星技術能力。

賈西在法說會中進一步指出：「Globalstar 擁有稀缺且獨特的全球頻譜資源，這對實現裝置直連服務至關重要，我們也看重該公司在衛星技術方面的專業能力。」

亞馬遜表示，該交易亦將深化與 Apple(AAPL-US) 的合作關係，後者持有 Globalstar 約 20% 股份，未來部分產品將使用亞馬遜衛星提供連線服務。

展望第二季，公司預估營收將介於 1940 億至 1990 億美元，高於市場預期的 1889 億美元；營業利益預估區間為 200 億至 240 億美元，市場預估為 226.5 億美元。

核心電商業務方面，線上商店營收年增 12% 至 643 億美元，高於市場預估的 627 億美元。公司同時宣布，今年 Prime Day 促銷活動將提前至 6 月舉行。

廣告業務營收年增 24% 至 172.4 億美元，高於市場預期的 21.2% 增幅，持續為公司高成長且高利潤來源之一。

人力方面，亞馬遜第一季全球員工總數為 157 萬人，較上一季減少約 1000 人，年比大致持平。公司今年初宣布裁員 1.6 萬人，延續去年 10 月裁減 1.4 萬人的調整。

整體而言，亞馬遜在雲端與廣告業務帶動下交出優於預期的財報，但 AI 與基礎建設投資持續推升成本，市場對其長期回報仍保持關注。

財報重點數據整理：