鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 07:50

《路透》報導，美國政府周二 (28 日) 宣布，對 35 個個人與實體實施新一輪制裁，指其涉及協助伊朗透過「影子銀行體系」規避國際制裁，並為相關資金流動提供支持。美方指出，該網絡協助轉移數百億美元資金，並與伊朗支持恐怖活動及非法石油交易有關。

美制裁35個人與實體 掐斷伊朗影子銀行金流(圖：REUTERS/TPG)

美國財政部表示，此次制裁鎖定多個協助伊朗武裝部隊取得資金的金融與貿易網絡，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。相關資金被用於收取非法石油銷售款項、採購飛彈與其他武器系統關鍵零組件，以及向區域代理組織轉移資金。

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官員指出，這些影子金融網絡透過所謂「rahbar」機制運作，即由私人公司管理大量海外空殼公司帳戶，協助受制裁的伊朗銀行在國際金融體系中進行資金結算，藉此規避制裁限制並維持資金流動。

美國財政部長貝森特在聲明中表示，伊朗的影子銀行系統已成為其軍事與區域活動的重要資金命脈，相關資金流動不僅干擾全球貿易，也助長中東地區衝突。他強調，任何協助該網絡運作的金融機構，都可能面臨嚴重制裁後果。

此外，美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 同步警告，任何企業若向伊朗政府或革命衛隊支付所謂「通行費」，以換取經由荷姆茲海峽航行的權利，也將面臨制裁風險，顯示美方正進一步收緊對伊朗能源與航運活動的監管。

美方指出，此次行動屬於其對伊朗施加「最大經濟壓力」政策的一環。自 2025 年以來，美國已對約 1,000 個與伊朗相關的個人、企業、船舶及航空器實施制裁，持續擴大對其金融與能源網絡的打擊力度。