知情人士：伊朗可能向巴基斯坦提交調整版談判方案
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
知情人士透露，由於美國總統川普不滿意伊朗提出的新談判方案，伊朗可能會在接下來幾天內向斡旋方巴基斯坦提交一份調整版方案。
了解斡旋進程的消息人士表示，伊朗外交部長阿拉格齊 28 日（周二）結束俄羅斯訪問行程後，將返回德黑蘭，預計他將向伊朗高層匯報情況，並進行磋商。
巴基斯坦預計將在幾天內收到伊朗提出的調整版方案，但情況隨時可能發生變化，最終結果很大程度上取決於伊方會否提出一份美方更易接受的方案。
伊朗日前經由巴基斯坦向美國提出一份新談判方案。方案提議分三階段漸進展開談判：第一階段談結束戰爭，第二階段聚焦荷姆茲海峽通航，第三階段涉及伊朗核問題。
白宮新聞秘書萊維特 27 日證實，川普當天召集國家安全團隊討論伊朗提出的新方案。美國官員稍後表示，川普不滿意這個方案，原因是方案前兩個階段不涉及伊朗核問題。
川普在會上沒有直接拒絕這個方案，但暗示伊朗缺乏談判誠意，既沒有承諾停止鈾濃縮活動，也沒有承諾永遠不研製核武。
據《華爾街日報》28 日報導，美國官員說，川普已指示幕僚要準備長期封鎖伊朗，迫使伊朗做出「核讓步」。
美方官員稱，近期會議中，包括 4 月 26 日在戰情室的一次討論，川普選擇繼續通過阻止進出伊朗港口的航運來擠壓其經濟和石油出口。他認為其他選擇──恢復轟炸或從衝突中抽身──都比維持封鎖的風險更大。
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