知情人士：伊朗可能向巴基斯坦提交調整版談判方案

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-29 09:51

知情人士透露，由於美國總統川普不滿意伊朗提出的新談判方案，伊朗可能會在接下來幾天內向斡旋方巴基斯坦提交一份調整版方案。

伊朗可能向巴基斯坦提交調整版談判方案。（圖：Shutterstock）

了解斡旋進程的消息人士表示，伊朗外交部長阿拉格齊 28 日（周二）結束俄羅斯訪問行程後，將返回德黑蘭，預計他將向伊朗高層匯報情況，並進行磋商。

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巴基斯坦預計將在幾天內收到伊朗提出的調整版方案，但情況隨時可能發生變化，最終結果很大程度上取決於伊方會否提出一份美方更易接受的方案。

伊朗日前經由巴基斯坦向美國提出一份新談判方案。方案提議分三階段漸進展開談判：第一階段談結束戰爭，第二階段聚焦荷姆茲海峽通航，第三階段涉及伊朗核問題。

白宮新聞秘書萊維特 27 日證實，川普當天召集國家安全團隊討論伊朗提出的新方案。美國官員稍後表示，川普不滿意這個方案，原因是方案前兩個階段不涉及伊朗核問題。

川普在會上沒有直接拒絕這個方案，但暗示伊朗缺乏談判誠意，既沒有承諾停止鈾濃縮活動，也沒有承諾永遠不研製核武。

據《華爾街日報》28 日報導，美國官員說，川普已指示幕僚要準備長期封鎖伊朗，迫使伊朗做出「核讓步」。