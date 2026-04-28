鉅亨網編譯許家華 2026-04-29 04:03

阿拉伯聯合大公國 (UAE) 宣布將退出石油輸出國組織，為全球能源市場投下震撼彈。在伊朗戰爭引發能源危機之際，此舉被視為削弱 OPEC 對全球原油供應的控制力，同時加劇與沙烏地阿拉伯之間的裂痕。UAE 將於 5 月 1 日正式退出 OPEC 及 OPEC + 聯盟。

UAE 能源部長 Suhail Mohamed al-Mazrouei 表示，退出決策是基於對國家能源戰略的全面評估，並未與其他產油國事先協商。他指出，此為政策性決定，主要考量當前與未來產量規劃，並強調全球能源需求仍將持續增長，UAE 有能力填補相關需求。

‌



作為 OPEC 主要產油國之一，UAE 退出意味著該國將不再受限於產量配額，未來在出口恢復後可望提高產量，進一步爭取全球市占。分析人士指出，這將動搖 OPEC 長期以來透過限產維持油價的機制。

消息公布後，國際油價漲幅收斂。Mazrouei 表示，由於荷姆茲海峽運輸受限，短期內市場衝擊有限。該海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球能源運輸要道，約有五分之一的原油與液化天然氣需經此通道運輸。近期因伊朗對船隻威脅與攻擊，導致運輸受阻。

供應中斷已反映在市場數據上。國際能源署指出，OPEC + 在全球原油產量占比已由 2 月約 48% 下降至 3 月的 44%，並預計 4 月與 5 月將進一步下滑，部分原因即為供應停滯及 UAE 退出。

此舉亦被視為對美國總統川普的政策利多。川普過去曾批評 OPEC 抬高油價，並將美國對中東的軍事保護與能源價格掛鉤，指控產油國「利用保護換取高油價」。分析認為，UAE 退出將有助於增加供應、壓抑價格，對消費者與全球經濟構成利多。

業界分析指出，UAE 是少數具備閒置產能的產油國之一，除沙烏地阿拉伯外，具備快速增產能力。Rystad 分析師認為，脫離 OPEC 後，UAE 在動機與能力上都更傾向擴大產量，這也對沙烏地阿拉伯作為市場穩定者的角色提出挑戰。

UAE 與沙烏地阿拉伯關係近年逐漸出現競爭態勢，雙方在石油政策、地緣政治以及吸引外資與人才方面存在分歧。UAE 憑藉其區域金融與商業樞紐地位，並強化與美國及以色列的關係，在中東及非洲擴展影響力。

在安全局勢方面，多個海灣國家領導人近期於沙烏地阿拉伯會面，討論應對自 2 月美國與以色列對伊朗開戰以來，所面臨的大規模飛彈與無人機攻擊威脅。