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北京車展創紀錄背後：中國車企「外卷」出海　德國豪車在中銷量重挫

鉅亨網新聞中心

一年一度的北京車展規模再創紀錄，然而展場內外透露出的訊息遠不止於此，消費者在琳瑯滿目的選擇中猶豫不決，中國車企則集體將目光投向海外市場，一股「外卷」浪潮正在成形。

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中國車企「外卷」出海。(圖：REUTERS/TPG)

一位特斯拉 (TSLA-US) 車主在逛完展場後感嘆：「中國消費者真幸福，物美價廉，我都想換車了。」奧迪 E7X、智己 LS9 都在他的考慮清單上，若兼顧家用與越野需求，比亞迪 (002594-CN) 旗下的方程豹也頗具吸引力。


然而他也坦言：「就是有點難選，同質化確實有點嚴重。」

分析指出，這種「選擇過剩」的甜蜜煩惱，與傳統豪華品牌從業者的處境形成強烈對比。一名來自「BBA」（BMW、賓士、奧迪）的業內人士 Andy 透露，此次車展他並非為了宣傳自家產品而來，而是帶著投資人分析中國新勢力車企與華為汽車方案。

從業十年，Andy 親歷了德系豪華品牌在中國市場「躺著賺錢」的黃金年代，如今卻目睹公司已歷經兩輪裁員。

他雖曾考慮跳槽至中國車企，最終仍打消念頭，原因直白：「一是已經卷不動了，二是現在中國車企也未必看得上 BBA 出身的人了。」

財報數字印證了這份焦慮。一季度，賓士核心乘用車銷量年減 6%，BMW 全球交付量下滑 3.5%，奧迪交付量下降 6.1%，中國市場的跌幅更分別達到 27%、10%、12%，歐洲及其他市場的成長遠不足以彌補缺口。

「內卷不動，只能外卷」

面對國內競爭白熱化，中國車企選擇集體向外突圍。一名新勢力車企人士 Grace 如此形容當前的行業壓力：「內卷不動了，只能外卷了。」

本屆車展，中國車企廣邀逾百家海外媒體，其中包括身著傳統服飾、在炎熱展館中格外顯眼的沙烏地阿拉伯記者。

各大車企的全球化目標亦相繼浮出檯面。東風汽車集團總經理馮長軍宣示，2030 年目標全球銷量達 400 萬輛，海外佔比超過 40%，並計劃在海外建設 10 個生產基地。

長安汽車 (000625-CN) 則喊出 2030 年前躋身全球前十大車廠、全球銷量 500 萬輛的目標；比亞迪更「高度確信」2026 年海外銷量將突破 150 萬輛，並預期海外市場未來可能貢獻公司約一半業務。

具體的區域布局上，隸屬於中國一汽集團的紅旗計劃今年下半年進軍東南亞，並規劃至 2028 年在逾 110 個國家和地區建立超過 650 家經銷商網路。

理想汽車 (02015-HK) 則將歐洲與東南亞列為下一階段出口重點，但態度較為審慎，管理層坦言在歐洲建立品牌認知「是一項挑戰」。

宏觀數據亦支撐了這股出海趨勢。今年首季，中國汽車出口年增 56.7%，新能源車出口增速更達 116.2%；反觀國內，汽車與新能源車銷量則分別年減 20.3% 與 23.8%。

中國車企「出海」之路荊棘叢生

然而，中國車企的全球化之路並非坦途。

美國自 2024 年起對中國製電動車加徵 100% 額外關稅，並以數據與國家安全為由，對聯網汽車相關軟硬體強化審查，實質上已封堵中國整車進入美國市場的大門。

歐洲雖仍是多數中國車企的海外重點，政策不確定性卻持續升高。歐盟《禁止強迫勞動產品條例》已於 2024 年 12 月生效，2027 年全面適用，大幅提升供應鏈透明度要求。

同時，歐盟也另推進「工業加速器法案」，擬為電動車和電池產業設定「歐盟製造」標準，進一步墊高市場門檻。

對此，中國商務部本週已向歐盟委員會正式提交評論意見，要求歐方「嚴格遵守世貿組織規則，避免歧視性限制措施」。

對此，GlobalData TS Lombard 亞太區高級經濟學家廖敏雄分析指出，中國車企加快出海本是市場選擇的必然結果，「當前國內汽車市場產能充裕、利潤空間持續被壓縮，部分企業尚未實現可持續盈利，行業出清與集中度提升在所難免。」

他同時指出，貿易壁壘雖會推高進入成本，但在競爭力持續提升的背景下，「實際約束作用有限」；地緣政治的不確定性反而可能在中長期加速部分國家的電動化轉型，「尤其是在對中國較為友好的地區」。

北京車展的熱鬧背後，一場關乎全球汽車產業格局重塑的競逐，正悄然加速。


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北京車展中國汽車電動車海外競爭內需利潤車企出海市場美國歐洲歐盟內卷外卷

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