鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-27 16:40

儘管美中兩國正積極籌備下月的川習峰會，並致力穩定雙邊關係，但圍繞人工智慧（AI）的科技競爭卻持續升溫。與此同時，美國官員近幾週已釋出訊號，下月由美國總統川普與中國國家主席習近平舉行的峰會，重點將放在穩定美中之間的關係。

根據《巴隆周刊》報導，白宮日前指控中國發動「工業規模的蒸餾行動」，以竊取美國 AI 技術。Anthropic、OpenAI 等美國 AI 大廠亦指控，中國 AI 公司透過代理帳號向其系統發送數百萬筆查詢，再利用回應結果訓練自家模型。

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對此，中國方面強烈反彈，斥美方「抹黑」，損害中國 AI 成就的國際形象。

與此同時，中國監管機構據報正研擬要求科技企業在接受美國投資前須取得政府核准，外界普遍解讀此舉與 Meta(META-US) 去年斥資約 20 億美元收購中國新創公司 Manus 有關。

Manus 此前已遷址新加坡、切斷與中國的關聯，以便取得更多國際融資，進而促成這筆交易。據傳北京正考慮對 Manus 相關負責人予以懲處。

研究機構 Gavekal Technologies 研究總監 Laila Khawaja 指出，這些管制措施與官方表態，都是警告外界不得效仿 Manus「去中國化」的操作，「預計北京將進一步監控並收緊戰略領域頂尖人才的流出管道，包括強化競業條款執行與出境管制。」

近幾個月來，中國持續強化制裁與其他限制措施，並擴大執行範圍，以因應其認定有違自身利益的企業或個人行為。

分析指出，在美中貿易博弈中，中方展現出以「對等方式」進行報復的意願。例如，去年便曾以限制稀土出口，回應美國對中國取得先進半導體晶片與設備的管制。

美國新安全研究中心（CNAS）高級研究員 Daniel Remler 對此示警：「這才是令人擔憂的地方。在生技製藥、無人機、電池等領域，中國握有可隨時調升力道的出口管制工具。北京正在為峰會及未來局勢積累籌碼，且並不認為眼下的緩和態勢能夠持久。」

分析人士指出，現階段的峰會以及持續推動中的緩和趨勢，可能會抑制局勢進一步升級，例如對中國 AI 企業祭出制裁，或採取更具象徵性的措施，如將其列入「實體清單」，限制美國企業與其進行商業往來。

外界對此次峰會的成果預期普遍偏低。WilmerHale 律師事務所資深顧問 Lester Ross 坦言，兩國官員皆對缺乏更高層級的會前協調感到不滿。

同時，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）上週表示，峰會將聚焦於非敏感性貿易議題。

儘管美國兩黨普遍支持對中國採取更強硬立場，包括推動如《MATCH 法案》這類旨在限制中國取得先進半導體製造設備的法案，但專注中國議題的資深研究員 Derek Scissors 認為，這些提案實際通過的可能性不高。

他指出：「如果眾議院議長強生（Mike Johnson）允許該法案進入院會表決，就必須先與參議院達成共識，確保不會讓它通過，因為一旦法案過關，將被視為川普在對中政策上的軟弱表現。」

他補充，目前政策重心仍放在川普推動與中國達成某種協議。