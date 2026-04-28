〈陸股盤後〉午後震盪下跌 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-28 16:30

中國 A 股三大指數周二（28 日）集體開低。早盤弱勢震盪午前略有回暖，午後呈現震盪下跌態勢。

午後震盪下跌，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

上證綜指周二收盤跌 0.19%，報 4,078.64 點；深證成指跌 1.1%，報 14,830.46 點；創業板指跌 1.43%，報 3,596.71 點。

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兩市成交額為人民幣 2.5364 兆元，較前一交易日減少 531 億元。

中原證券認為，中東局勢雖釋放停火延長信號，但能源供給風險依然突出，油價對全球通膨預期和風險偏好的擾動仍在延續。

中原證券說，若美國通膨持續超過預期，聯準會（Fed）可能推遲降息，甚至重新升息，對全球流動性及風險偏好形成壓制。

美伊衝突階段性緩和之後，市場對地緣風險的敏感度明顯下降，兩市成交額連續站穩 2 兆元上方，前期受避險資金追捧的紅利防禦類股走弱，科技與成長方向成為行情主要推動力。

中原證券建議投資人關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。