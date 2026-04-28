OpenAI爆內部警訊、IPO計畫陷陰影！成長、營收未達標 6000億算力支出壓頂　

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-28 11:00

人工智慧（AI）龍頭 OpenAI 近期傳出多項內部警訊：新用戶成長與營收雙雙未達目標，引發高層對公司鉅額資料中心支出的隱憂，也讓原本雄心勃勃的 IPO 計畫蒙上陰影。

OpenAI爆內部警訊、IPO計畫陷陰影。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，OpenAI 財務長弗雷爾（Sarah Friar）已向其他高層坦言，若營收成長速度不夠快，公司未來恐怕難以履行龐大的運算資源採購合約。

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此外，董事會近幾個月也更嚴格審視公司的資料中心協議，並對執行長奧特曼（Sam Altman）持續擴張算力的做法提出質疑。

對此，奧特曼與弗雷爾聯名發表聲明強調，兩人在盡力採購算力一事上「完全一致」，外界所謂兩人存在分歧或放棄獲取新計算資源的說法是「荒謬」的。

知情人士指出，OpenAI 原訂去年底前達成 ChatGPT 每週活躍用戶突破十億的內部目標，至今仍未實現，令部分投資人感到不安。

今年稍早，OpenAI 在程式開發與企業市場接連失守給 Anthropic，導致多個月度營收目標同樣落空。

奧特曼長期奉行「全力搶購算力」策略，去年一連串的大手筆佈局，使 OpenAI 背負高達 6,000 億美元的未來支出承諾。

儘管公司日前完成矽谷史上規模最大的單輪募資，進帳 1,220 億美元，但按現有支出節奏與營收預測估算，這筆資金預計三年內即將耗盡，部分資金更附有特定條件，須視合作協議履行情形而定。

IPO 時程存疑，內控隱患未除

值得注意的是，在 IPO 規劃上，弗雷爾亦表達保留態度。她多次向高層與董事會強調，OpenAI 內部控管機制尚不完善，目前還未具備符合上市公司嚴格資訊揭露標準的條件，而奧特曼傾向更積極推動上市時程。

公司內部同時面臨多重挑戰：OpenAI 應用部門執行長席摩（Fidji Simo）本月初突然以健康因素請假，造成領導層出現真空；馬斯克提起的訴訟本週也正式開庭，要求撤換奧特曼並阻止 OpenAI 轉型為營利公司。

在競爭態勢上，OpenAI 在一份近期發給投資人的備忘錄中聲稱，其算力儲備已超越 Anthropic，具備觸及更多用戶的優勢，並反駁 Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）對業界過度投資算力的批評，直言「回頭來看，那種謹慎看起來更像是低估了市場需求到來的速度。」

包括 Anthropic 在內的多家 AI 公司，近幾週都面臨運算資源短缺的問題，導致 AI 處理器的使用價格上漲，並出現服務中斷與配額限制等情況。