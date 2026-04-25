Google認輸？砸400億美元押注Anthropic AI「三強爭霸」終結、OpenAI孤立無援？

鉅亨網新聞中心 2026-04-25 19:00

Google(GOOGL-US) 宣布對 Anthropic 最高投入 400 億美元，並承諾五年內交付 5GW 算力，此舉不僅打破「三強爭霸」鼎立格局，更標誌著 AI 產業競爭主軸已從模型性能轉向算力與生態的全面博弈。

Google認輸？砸400億美元押注Anthropic 。(圖：Shutterstock)

綜合多家外媒報導，Google 日前宣布，將對 AI 新創公司 Anthropic 投入最高 400 億美元，其中 100 億美元依 Anthropic 最新估值 3,800 億美元立即入股，其餘 300 億美元則與業績里程碑掛鉤，達標即撥付。

‌



在算力承諾方面，Google 雲端宣布未來五年將向 Anthropic 提供 5GW 的運算能力，預計從 2027 年起陸續上線，使 Anthropic 的 TPU 使用規模將呈指數級擴張。

此次宣布距亞馬遜 (AMZN-US) 追加投資僅四天。4 月 20 日，亞馬遜剛宣布對 Anthropic 追加 50 億美元，並承諾總投資上限達 250 億美元，另附帶 Anthropic 未來十年向 AWS 採購超過 1,000 億美元 Trainium 算力的合約。

短短四天內，Anthropic 連收兩筆百億級挹注。

統計各方承諾，Anthropic 目前獲得的累積算力已超過 11GW。亞馬遜承諾 5GW 的 Trainium 算力、Google 承諾 5GW 的 TPU 算力、輝達則提供最高 1GW 的 GPU 供給。

這相當於十座核電廠的發電量，規模與 OpenAI 旗下「星際之門」（Stargate）計畫的目標相當，卻在一週內便完成鎖定。

金主名單橫跨競爭對手，對沖邏輯浮現

值得注意的是，持有 OpenAI 最大外部股東身份的微軟也向其勁敵 Anthropic 承諾最高 50 億美元投資，並接受 Anthropic 向 Azure 採購 300 億美元算力的安排，堪稱對沖策略的極端示範。

對 Google 而言，這套邏輯同樣清晰。Anthropic 的 Claude 系列模型在企業市場直接與 Google Gemini 競爭，然而 Google 今年資本支出規劃高達 1,850 億美元，大量資金將投入資料中心、TPU 生產與電力建設。

若 TPU 產能找不到足夠的大客戶消化，便將成為最昂貴的庫存。Anthropic 既能為 Google 雲端導入企業客戶，又能成為 TPU 產能的壓艙石。

分析人士指出，這是一種「輸不起就買進來」的投資邏輯：若 Anthropic 贏得企業 AI 市場，Google 可獲股權回報；若 Gemini 勝出，Google 兩頭通吃；即便兩者皆未能稱霸，Google 的 TPU 出貨與 AI 業務仍能藉 Anthropic 穩住陣腳。

Anthropic 本身的商業表現，是吸引各方競相投入的核心原因。其年化經常性收入（ARR）在 2025 年初僅約 10 億美元規模，至 2026 年 3 月已突破 300 億美元，一年之間成長逾 30 倍。

Anthropic 在官方聲明中坦承，這樣的成長速度已對基礎設施造成「不可避免的壓力」，尤其是消費者端的爆發性成長，影響了各付費方案的穩定性與效能。尋求外部算力支援，已成當務之急。

在二級市場，Anthropic 的隱含估值據報已逼近 1 兆美元，超越 OpenAI AI 業務部分的估值。

「三強爭霸」格局瓦解，兩強對峙成形

過去兩年，外界慣以 OpenAI、Google、Anthropic「三強爭霸」描述 AI 產業頂層格局。然而隨著 Google 以鉅資入股 Anthropic，這一敘事似乎已宣告終結。

市場觀察人士認為，格局已從三足鼎立演變為「Anthropic 陣營對決 OpenAI」的兩強態勢。Anthropic 背後有亞馬遜、Google、輝達、微軟四重支撐，算力、資金、生態一應俱全。

反觀 OpenAI，其「星際之門」計畫雖號稱 5,000 億美元規模，但落地周期長達數年，德州首座資料中心截至目前建設進度仍偏緩。

業界人士指出，此輪連環投資標誌著 AI 競爭的本質正在轉變，基準測試分數不再是唯一勝負手，現金、算力與生態的三線博弈，才是真正決定產業格局的賽道。