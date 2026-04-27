鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-28 05:36

中東局勢出現潛在轉圜。據美聯社引述兩名地區官員報導，伊朗已提出新方案，若美國解除海上封鎖並終止戰事，願意放棄對荷姆茲海峽的控制權。

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白宮證實，美國總統川普已與國安團隊討論該提案，不過，伊朗的核計畫仍是美方不可退讓的紅線。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週一於俄羅斯與總統普丁會面，並展開包含巴基斯坦在內的多站訪問，顯示各方正試圖為陷入僵局的伊美談判尋找突破口。

美股超級財報週開跑，科技權值股將成市場焦點。Alphabet、微軟 、亞馬遜 與 Meta 預計於週三盤後公布最新財報，蘋果將在週四接棒登場，市場關注其對 AI 投資、雲端需求與消費性電子動能的最新展望。

聯準會週二展開為期兩天的利率政策會議。在伊朗衝突帶來通膨不確定性的背景下，市場普遍預期將維持利率不變。

這場會議也可能是主席鮑爾任內「最後一次」主持會議，接班人華許 (Kevin Warsh) 的任命仍待關鍵表決。

油價方面，布蘭特原油期貨維持在每桶 100 美元以上，西德州原油期貨也突破每桶 96 美元。高盛再次上調油價預期，稱「荷姆茲衝擊波」正在醞釀中。

美股週一 (27 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 62.92 點，或 0.13%，報 49,167.79 點。

那斯達克指數上漲 50.50 點，或 0.20%，報 24,887.10 點。

S&P 500 指數上漲 8.83 點，或 0.12%，報 7,173.91 點。

費城半導體指數下跌 105.63 點，或 1.00%，報 10,408.04 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 115.65 點，或 0.71%，報 16,393.75 點。

標普 11 大板塊漲跌互見，通訊服務與金融領漲、必需消費與房地產領跌 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.53%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.27%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.72%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.59%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.28%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.047% 至每股 424.82 美元，OpenAI 與微軟週一宣布調整長期合作架構，微軟將不再擁有 OpenAI 技術的獨家使用權，此舉被視為 OpenAI 將技術拓展至亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet 等競爭對手雲端平台鋪路，市場競爭格局可望出現變化。

同時微軟也不再向 OpenAI 支付收益分成，但 OpenAI 將持續向微軟支付分成至 2030 年。

Meta (META-US) 微升 0.53% 至每股 678.62 美元，中國國家發展和改革委員會週一公告，正式禁止外資收購中國人工智慧新創 Manus，並要求所有相關參與方立即終止交易。

高通 (QCOM-US) 收高 0.95% 至每股 150.26 美元。陸系分析師認為，OpenAI 正與聯發科和高通合作開發手機處理器，預計 2026 年底或 2027 年第一季決定規格與供應商。

特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.63% 至每股 378.67 美元，特斯拉正式向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 S-8 註冊文件，針對執行長馬斯克 (Elon Musk) 2018 年的薪酬方案，註冊約 3.0396 億股普通股。這筆巨額股票獎勵對應的是當時價值超過 500 億美元的績效獎勵案。

華爾街分析

Dukat Group 執行長 Adrian Beciri 指出，荷姆茲航道中斷所帶來的通膨壓力，約相當於疫情期間通膨衝擊的一半，顯示能源與運輸瓶頸仍對全球經濟構成顯著影響。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示，談判僵局雖對市場構成些許壓力，但整體來看，伊朗衝突走向仍偏向降溫。

Falcon Wealth 執行長 Gabriel Shahin 點評，儘管美股近期頻創新高、投資人逐步淡化戰爭影響，但地緣政治風險尚未消退，油價仍是左右市場的核心變數。他認為，唯有荷姆茲海峽局勢趨於穩定，市場才有機會真正回穩。

Shahin 進一步表示，若本週企業財報表現穩健，市場短線有望出現約一週的平靜期。本週正值財報季高峰，「科技七巨頭」中將有五家公司陸續公布業績，備受市場關注。