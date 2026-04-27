鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 03:30

《路透》周一 (27 日) 報導，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates) 警告，人工智慧 (AI) 正對傳統軟體公司構成「生存性威脅」，其影響程度可比擬 1990 年代亞馬遜 (AMZN-US) 崛起時，對實體書店如 Barnes & Noble 帶來的衝擊。橋水共同投資長指出，隨著 AI 快速發展，特別是 Claude Code 等新興工具出現，市場正面臨一波結構性轉變。

橋水在報告中指出，當年亞馬遜開始線上銷售書籍時，市場普遍擔心實體書店將被淘汰，最終確實有業者退出市場，但也有公司透過轉型，例如發展線上通路與強化實體體驗而成功生存。如今類似情況正在軟體產業重演，AI 工具正在改變應用軟體的競爭模式與價值結構。

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橋水共同投資長 Bob Prince、Greg Jensen 與 Karen Karniol-Tambour 表示，市場已開始將這類風險反映在股價上，標普 500 軟體與服務指數今年以來已下跌約 16.6%。報告指出，企業未來將面臨明確分歧：要嘛與 AI 共同演進，要嘛面臨被顛覆的風險，顯示產業正進入重新洗牌階段。

與此同時，企業導入 AI 以降低成本的趨勢，也正在推升裁員規模。從大型科技公司到金融服務業，近期皆出現人力縮減現象，反映 AI 應用正逐步取代部分既有工作職能，並改變企業成本結構。

橋水也提醒，市場風險不僅來自科技變革，地緣政治因素同樣正在加劇不確定性。報告指出，美國在委內瑞拉、格陵蘭與伊朗等地的動作，可能加速全球體系出現裂痕，進一步推動各國在資源與軍備上的競爭。

其中，荷姆茲海峽作為全球約五分之一能源運輸的關鍵通道，目前航運活動仍受抑，顯示伊朗相關衝突的降溫進展有限。橋水指出，即使後續逐步恢復運輸，整體過程仍將緩慢，意味商品供應衝擊可能持續一段時間，並推升通膨壓力。