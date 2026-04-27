伊朗高層：通過荷姆茲海峽船隻必須繳過路費

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-27 08:43

伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席阿齊茲周日（26 日）接受採訪時表示，所有希望通過荷姆茲海峽的船隻必須繳過費路，他說荷姆茲海峽已成為伊朗實力的支柱之一。

伊朗高層說，通過荷姆茲海峽船隻必須繳過路費。（圖：Shutterstock）

荷姆茲海峽周六的流量仍明顯低於戰爭爆發前的水準，僅有 3 艘船隻通過海峽。

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船舶追蹤數據顯示，截至當地時間周六下午，當天僅有 2 艘油輪和一艘遊艇通過荷姆茲海峽。目前尚不清楚美國對伊朗海上交通的封鎖是否會影響這些船隻接下來的航行。

消息同時指出，受信號干擾、部分船隻關閉船舶自動識別系統等因素影響，數據可能與實際情況不一致。

據伊朗方面周六消息，伊朗伊斯蘭議會議員貝赫納姆 · 賽義迪稱，伊朗已就管理荷姆茲海峽形成一個綜合方案，在該區域內航行的船舶和艦艇必須獲伊朗許可。海峽主權將完全掌握在伊朗手中。

此外，被伊朗認定為敵對國家的船隻不得通過荷姆茲海峽，以色列船隻禁止通過。

賽義迪說，該方案已提交伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會，一旦議會全體會議恢復，該方案將在全體會議上進行審議。該方案也可能通過最高國家安全委員會批准、發布。

沙烏地阿拉伯利雅德政治和戰略研究中心研究員阿卜杜勒 · 阿齊茲 · 沙巴尼認為，議會全體會議批准將賦予該方案正式法律屬性，但過程複雜，且更易引發國際社會反對。

方案通過最高國家安全委員會批准發布，則是一種更加靈活且快速的路徑，也便於根據局勢發展進行調整。