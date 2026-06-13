鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-13 11:58

受惠台股行情熱絡與核心業務穩健成長，6 家公股金控銀行累計 1 到 5 月合計大賺 735.57 億元，相較去年同期的 529.37 億元大幅成長 38.95%，年增率接近 4 成，其中以華南金 (2880-TW) 表現最為亮眼，年成長逾 7 成，其次為合庫金的年增 6 成，第一金與兆豐金也成長破 3 成，四家公股金控前 5 月累計獲利同登「百億俱樂部」。若看 5 月單月表現，則以第一金 (2892-TW) 稅後淨利 34 億元稱霸，並創歷史單月新高，兆豐金以 31.5 億元飲恨。

獲利大爆發！公股4金2銀前5月猛賺735億 華南金大增73%奪冠。（圖：shutterstock）

觀察六家前 5 月累計獲利年增率表現，以華南金累計稅後淨利年成長超過 73% 居公股之冠，合庫金 (5880-TW) 以年增 60.92% 緊追在後，雙雙展現強勁的高成長動能；而兆豐金、第一金、彰銀 (2801-TW) 及臺企銀 (2834-TW) 則普遍繳出 2 成至 3 成以上的穩健成長。公股四金二銀 2026 年 1-5 月自結獲利與 EPS 表現如附表所示，各家表現穩健，尤以證券與核心銀行業務動能最為強勁。

‌



統計公股四金二銀 2026 年 5 月單月合賺 166.36 億元，雖然因為部分金控投資操作收益收斂，導致單月獲利較 4 月微幅下滑 3.01%，但若與去年同期的 106.41 億元相比，仍大幅成長 56.34%。

公股龍頭兆豐金 5 月獲利表現呈現月增年增，兆豐金說明，主要來自銀行與證券子公司財務操作收益減少所致。4 月台股大漲逾 7200 點，帶動股票與基金操作利益表現傑出；5 月台股漲幅較 4 月收斂，相關投資收益同步回落。其中，銀行子公司 5 月股票及基金操作利益較前月減少約 4 億元，證券子公司自營與承銷相關收益也減少逾 5 億元，合計影響約 9 億元，故單月獲利較 4 月下滑。

兆豐金累計前 5 月稅後純益仍高達 180.35 億元，年增 34.94%，創下歷年同期新高，受惠於證券子公司受惠台股經紀業務熱絡，自營操作、承銷及經紀手續費收入均顯著成長，帶動獲利大幅攀升。

華南金 5 月單月稅後淨利也因投資標的股價略為滑落，導致資本利得減少而較上月略降。不過，無論單月及累計前 5 月合併稅後淨利，均創下歷史同期新高。若與去年同期相比，華南金 5 月獲利表現大幅躍升 141%。

累計前 5 月，華南金合併稅後淨艸利達 144.69 億元，年增 73%，主要受惠各子公司獲利同步成長，包含銀行、證券、創投及產險獲利皆顯著增加。其中銀行子公司前 5 月稅後純益 108.02 億元，年增 33%；證券子公司前 5 月稅後純益 27.34 億元，年增 738.7%，呈現三位數大爆發。

第一金營運表現也極為耀眼，5 月份稅後純益達新 34 億元，不僅單月獲利年增 70%、增幅僅次於華南金，更直接創下史上單月獲利新高紀錄，並超車龍頭兆豐金的 31 億元。累計前 5 月第一金稅後純益已達 148.01 億元，年增 31.6%，同樣改寫歷史同期新高，累計每股稅後盈餘 EPS 達 1.03 元。

合庫金 2026 年前五月累計合併稅後純益達 112.19 億元，較去年同期大幅成長 60.92%，續創歷年同期新高。5 月單月合併稅後純益為 28.42 億元，旗下主要子公司包含合庫銀行、合庫人壽、合庫證券獲利亦同步寫下歷史同期最高紀錄。

彰銀 (2801-TW) 累計前 5 月稅後盈餘達 91.1 億元，年增 26.69%，續創歷史新高，核心業務利息淨收益及財富管理相關手續費持續增加，且資產品質穩健，逾放比率維持 0.16% 的低檔水準。

臺企銀 (2834-TW) 5 月份合併稅後淨利 12.86 億元，累計合併稅後淨利 59.23 億元，年增 20.61%，累計每股稅後盈餘 EPS 為 0.61 元，獲利動能維持穩健。

公股四金二銀 2026 年 1-5 月自結獲利與 EPS 表現：

公司名稱 5 月單月稅後淨利 (億元) 累計 1-5 月稅後淨利 (億元) 累計獲利年增率 累計 EPS (元) 兆豐金 31.50 180.35 34.94% 1.24 第一金 34.00 148.01 31.60% 1.03 華南金 27.20 144.69 73.00% 1.03 合庫金 28.42 112.19 60.92% 0.74 彰銀 16.50 91.10 26.69% 0.81 臺企銀 12.86 59.23 20.61% 0.61 合計 166.36 735.57 38.95% -