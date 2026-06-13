鉅亨網編譯許家華 2026-06-13 12:10

隨著全球科技巨頭競相擴建 AI 基礎設施，AI 資料中心的建置成本正以前所未有的速度攀升。券商伯恩斯坦 (Bernstein) 最新研究報告指出，若採用輝達 (NVDA-US) 預計於 2027 年大規模部署的下一代 Vera Rubin 架構，打造 1GW(百萬瓩)AI 運算能力的資料中心，總資本支出 (CAPEX) 可能高達 470 億美元，凸顯 AI 競賽已從晶片之爭進一步演變為資本實力之爭。

報告指出，Vera Rubin NVL72 機櫃 (Rack) 的平均成本預估約 910 萬美元，高於市場普遍引用的 800 萬美元水準。主要原因在於高頻寬記憶體 (HBM) 價格預期持續上漲，加上儲存設備、網路設備及供電系統成本同步增加，使整體 AI 叢集建置成本持續墊高。

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伯恩斯坦分析師認為，隨著 AI 模型規模不斷擴張，未來資料中心的成本結構將逐漸由記憶體、電力基礎設施與散熱系統主導，而非單純依賴 GPU 本身。

Vera Rubin NVL72 單一機櫃成本拆解

項目 預估成本 GPU 系統 約 400 萬美元 HBM 與儲存設備 約 320 萬美元 網路設備 約 120 萬美元 散熱系統 約 15 萬美元 電力供應系統 約 15 萬美元 合計 約 910 萬美元

根據伯恩斯坦估算，Vera Rubin NVL72 每座機櫃耗電量約 220 千瓦 (kW)。若建置 1GW 資料中心，約需配置 3,557 座機櫃。

以此計算，僅機櫃相關設備成本便達約 320 億美元。

若再加上土地、建築物、變電站、冷卻設施及其他基礎建設支出約 150 億美元，總投資額將達 470 億美元。

1GW Vera Rubin AI 資料中心成本估算

項目 金額 AI 機櫃設備 約 320 億美元 基礎建設 約 150 億美元 總資本支出 約 470 億美元 機櫃數量 3,557 座 總耗電量 1GW

這意味著，未來超大規模 AI 資料中心的投資規模已接近大型核電廠、高速鐵路或國家級基礎建設專案。

市場普遍認為，目前包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Meta Platforms (META-US) 及 OpenAI 等業者正在推動的 AI 資料中心軍備競賽，未來幾年可能需要數千億美元資本投入。

Vera Rubin 效能大幅超越 Blackwell

儘管成本持續上升，但伯恩斯坦認為 Vera Rubin 仍具備極高投資吸引力，原因在於其運算效能提升幅度更加驚人。

根據報告，Vera Rubin NVL72 每機櫃可提供 2,520 FP8 Petaflops 運算能力，遠高於現行 Blackwell 架構的 720 FP8 Petaflops。

Vera Rubin 與 Blackwell 比較

指標 Blackwell NVL72 Vera Rubin NVL72 FP8 運算能力 720 PFLOPS 2,520 PFLOPS 效能增幅 - 約 250% 預計量產時間 2025-2026 年 2027 年

分析師指出，雖然單一機櫃成本增加約 14%，但運算能力提升超過 3 倍，代表每美元投資所能換取的算力仍顯著改善。

AI 資料中心最大成本不再是電費

報告另一項重要發現，是 AI 資料中心的經濟模型正在改變。

過去市場普遍認為電力成本是資料中心最主要支出來源，但隨著 AI 硬體價格快速攀升，折舊成本已逐漸超越電費。

伯恩斯坦估算，在每度電 0.15 美元條件下，1GW AI 資料中心全年電費約 13 億美元。

然而若以 6 年折舊週期計算，相關硬體設備的年度折舊費用高達 79 億美元，是電費支出的 6 倍以上。

1GW AI 資料中心年度成本比較

項目 年支出 電力成本 約 13 億美元 硬體折舊 約 79 億美元 差距 約 6 倍

分析師認為，未來資料中心營運效率將更取決於設備利用率與模型訓練效率，而非單純的能源價格。

HBM、電源與網通成最大受惠族群

伯恩斯坦指出，隨著 AI 系統變得更龐大、更耗電且需要更多記憶體，相關供應鏈將持續受惠。

此外，電源管理、散熱系統、先進載板及高速網路設備需求也將同步提升。

分析師特別看好以下企業：

伯恩斯坦看好名單

公司 評級 輝達 (NVDA-US) Outperform Digital Realty Trust (DLR-US) Outperform Equinix (EQIX-US) Outperform 台達電 (2308-TW) Outperform 欣興 (3037-TW) Outperform 致茂 (2360-TW) Outperform

另一方面，伯恩斯坦維持廣達 (2382-TW) 及 CoreWeave (CRWV-US) 的 Underperform 評級。

報告指出，雖然 CoreWeave 是目前最積極擴張 AI 資料中心的業者之一，但資本支出壓力與融資需求仍可能壓縮未來股東回報。

AI 產業正式邁入「兆美元基礎設施時代」

市場研究機構近期普遍預測，全球 AI 基礎設施投資規模將於 2030 年前突破數兆美元。

輝達執行長黃仁勳日前更預估，全球 AI 資料中心與加速運算市場規模最終可能達到 3 兆至 4 兆美元。

若伯恩斯坦的估算成立，未來僅建置 10GW Vera Rubin 級 AI 資料中心，投資額便可能高達 4,700 億美元，相當於一家大型科技巨頭數年的資本支出總和。