鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-13 12:35

伊朗外交部長阿拉格齊在伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台節目中，罕見披露伊美諒解備忘錄草案的部分內容，涵蓋停火安排、荷姆茲海峽航運管理及經濟議題等核心條款，並表示一旦雙方完成最後階段談判，備忘錄將立即簽署並對外公布，「可能在未來幾天內發生」。

根據伊朗媒體週五（12 日）報導，阿拉格齊說明，當前談判框架採「兩階段」推進。第一階段以遠端電子方式簽署，聚焦結束衝突與恢復地區穩定；第二階段則就核問題及相關事項展開正式談判。

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他特別強調，伊方對美方的履約能力與意願高度警惕，因此在文件中納入「分階段安排與嚴格執行機制」，以防美方日後違約。

在停火安排上，草案涉及結束所有戰線的軍事衝突，範圍明確涵蓋黎巴嫩。阿拉格齊表示，伊方已清楚告知對方，達成協議的前提條件之一，是以色列須自黎巴嫩南部完成撤軍。

依據目前討論進展，美國將承諾不主動發動戰爭、不以武力相威脅，伊美雙方亦將相互尊重主權、互不干涉內政。

荷姆茲海峽的航運管理問題，是此次備忘錄的重點之一。阿拉格齊表示，美國解除對伊朗的海上封鎖，是草案中首要且被重點強調的內容。

他進一步指出，荷姆茲海峽主權歸屬伊朗與阿曼，兩國長期負責保障該海峽的航行安全與相關服務。未來海峽管理機制將進行調整，不會回歸戰前模式，航運服務將改為收費制。

伊朗目前正與阿曼積極協調，雙方聯合方案預計近期對外公布。

經濟議題方面，阿拉格齊表示，若備忘錄最終完成簽署，伊朗遭凍結的海外資產將分階段解凍。此外，雙方目前正就戰爭賠償問題進行磋商，討論內容涵蓋一項重建與經濟發展方案。

核問題方面，阿拉格齊表示，伊方目前尚未作出任何實質性決定，相關議題將留待第二階段談判處理。對於現有高濃度濃縮鈾庫存的處置方式，伊方立場明確：唯一可接受的方案是在伊朗境內實施「稀釋處理」，拒絕將其轉移至境外。