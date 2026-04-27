鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 19:50

根據高盛集團主經紀商業務部門交易員的說法，避險基金正利用美股反彈的機會來降低風險。

隨著標普 500 指數上周快速反彈並創下歷史新高，由 Vincent Lin 領導的高盛團隊分析顯示，避險基金正在大幅削減其股票的多頭與空頭總部位，規模為去年 9 月以來最大。

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團隊在客戶報告中指出：「上周美國長短部位總槓桿下降了 4.6 個百分點，美股出現了 7 個月來最大規模的名目總部位削減，主要由個股的風險平倉 (risk unwind) 所帶動。」

從技術分析的角度來看，標普 500 指數最近的這次回升是史上最劇烈的反彈之一。指數的 14 日相對強弱指標 (RSI) 在短短 12 天內，就從「超賣」轉向「超買」。

由於美伊和平談判陷入僵局，市場焦點從地緣政治轉向強勁的盈餘增長，吸引了部分投資者重返股市。其中，使用演算法與數學模型的系統性策略 (如 CTA) 正激進地買入股票，然而專注於基本面驅動因素的投資者信心似乎較為不足。

上周的風險平倉行動範圍廣泛，11 個行業中有 9 個行業呈現淨賣出。避險基金已連續第七周淨賣出「非必需消費品」股票，且賣出速度創下 10 周來新高，這幾乎完全是由多頭部位的拋售所驅動。

資訊科技業也是關注焦點，這一行業經歷了自 2024 年 7 月以來最大規模的單周部位削減。這是過去 5 年來第三大整體的部位縮減，主因是多頭賣出規模超過了空頭回補 (short covers)，比例達 1.9 比 1。