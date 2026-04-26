鉅亨網新聞中心 2026-04-26 19:00

這四款電池各自鎖定不同使用場景：神行系列強調約 6 分鐘即可快速補能並兼顧長循環壽命；麒麟系列以突破千公里續航與高性能輸出為核心；驍遙系列聚焦增程 / 混動車型，主打超長行駛距離；鈉新系列則以低成本與極寒環境下的穩定性為優勢。

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四大產品預計將於 2026 年第四季投入量產，從日常通勤到高階性能、從續航焦慮到越野需求，形成完整覆蓋，進一步加速新能源用車體驗的升級。

第三代神行超充電池：6 分鐘充滿，快充不再傷電池

針對第三代神行超充電池，寧德時代採用超低內阻電芯技術，內阻僅 0.25 毫歐姆，較前代降低 50%，搭配肩部精準冷卻與全流程智慧控溫系統，從根源壓低充電產熱，將超充過程中的溫升牢牢控制在安全範圍內。

充電效能方面，等效充電倍率達 10C、峰值 15C，電量從 10% 充至 80% 僅需 3 分 44 秒，充至 98% 也只要 6 分 27 秒；即使在零下 30 度的極寒環境下，從 20% 充至 98% 亦僅需 9 分鐘。

更關鍵的是，超充循環 1000 次後電池容量保持率仍達 90% 以上，徹底解決「快充傷電池」的長期疑慮。此外，該電池相容 400V 與 800V 充電平台，適配各類充電場景。

第三代麒麟電池：單次充電突破 1000 公里

主打極致續航的第三代麒麟電池，採用 CTP 3.0 + 架構、熱電分離設計與超高鎳正極體系，能量密度達到 280Wh/kg，搭載後整車續航里程可突破 1000 公里。

在安全性方面，熱電分離結構能有效阻斷熱失控蔓延；結構整合設計使底盤壽命提升 40%、輪胎壽命提升 30%，整體減重 255 公斤、節省車內空間 112 公升，百公里能耗也降低逾 6%。充電速度同樣標配 10C 超充規格。

第二代驍遙增混電池：混動車純電續航衝上 600 公里

專為增程式與油電混動車型設計的第二代驍遙增混電池，採用橄欖石晶體骨架搭配三元與磷酸鐵鋰梯度混合技術，能量密度 230Wh/kg，全系支援 10C 超充，即使電池電量已經很低，系統仍然可以持續、穩定地提供高達 1.2 兆瓦的功率輸出。

安全防護方面，底部採用防彈級塗層，抗衝擊能力達 1500 焦耳，為國家標準的 10 倍。

值得特別關注的是其純電續航里程的大幅躍進：三元鋰版本純電續航達 600 公里，綜合續航超過 2000 公里；磷酸鐵鋰版本純電續航亦達 500 公里，適配增混及硬派越野車款。

這項突破具有重大意義。過去兩年間，混動車的純電續航普遍僅有 50 至 120 公里，需要頻繁充電，長期下來也加速電池衰退。

如今純電續航直接跨越至 600 公里，電池容量增大後充電頻率大幅降低，對電池壽命也更為友善。

鈉新電池：成本比磷酸鐵鋰低三成，極寒耐造

寧德時代同步發表首款商業化鈉離子電池：鈉新電池，定位為資源友善、低成本解決方案。

該電池採用自生成負極、極致控水及硬碳產氣抑制等核心技術，能量密度達 175Wh/kg，支援 5C 超充，10 分鐘可將電量從 30% 充至 80%。

在耐用性與低溫表現方面，循環壽命超過 15000 次，在零下 40 度的極端低溫下容量保持率仍達 90%。