鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-20 20:04

國內電動車充電服務品牌 EVOASIS 源點科技 (7922-TW) 將於 5 月 22 日登錄興櫃，不僅是國內首家 IPO 的充電站營運商，也達成品牌發展重要里程碑，代表台灣充電服務產業邁向規模化、透明化與資本市場化；源點董事長陶百群表示，今年快充槍在手訂單還有 300 槍，預計至年底可達 1000 槍，年增幅達 40%；法人樂觀預估，今年營收有望倍數成長。

源點在國內充電站市占近 40%，全台設有約 140 座站點，領先第二大的業者多達 70 站，目標年底達 200 站、快充槍再增 300 槍至 1000 槍規模，布點以電動車銷售熱度較高的中北部市場為主。

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源點副董事長鄭旭捷進一步指出，經市場調查今年全台電動車保有規模有望從 13 萬台增至 17 萬台，且有效客戶比例越來越拉高，只要電動車的基礎建設做好、整個市場聲量起來，就可達到規模化和獲利。

鄭旭捷相當看好載具電動化趨勢，並指出，台灣是一個充電業很好獲利的市場環境，原因在於需求是民眾自發，並非政策主導。

EVOASIS 自 2019 年投入市場以來，以打造「全台最大充電網」為目標，布局 DC 快充、AC 慢充、車廠合作、跨品牌漫遊和家用充電服務等，目前全台充電槍數已達 1703 槍，其中 DC 快充達 712 槍，隨著站點規模擴大、會員使用習慣養成與跨品牌漫遊合作推進，帶動近年充電營收規模翻倍成長，反映充電站建置、營運管理和服務變現的規模化能力。

面對台灣電動車市場長期成長趨勢，源點強調，充電服務不只是基礎建設，更是高頻使用的移動能源服務，而公司的核心能力不只在於「蓋充電站」，更包含站點評估、電力配置、工程建置、維運管理、App 會員服務、跨品牌漫遊與數據化後台營運，目標讓充電站成為具備持續變現能力的移動能源服務節點。

為歡慶品牌重要里程碑，EVOASIS 推出「歡慶興櫃四大優惠」即日起展開，包括儲值回饋、DC 快充 79 折、家用充電樁折扣和充電金抽獎，感謝全台電動車主一路支持。