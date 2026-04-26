鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-27 04:00

2026 北京國際車展開幕當日，本田汽車宣布，計劃在中國市場推出由合資夥伴主導開發、掛本田品牌的電動車。

這一研發策略調整，是為了應對中國本土品牌競爭加劇及銷量下滑，本田正在尋求強化在中國的研發體系，以重振業務。

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據《第一財經》報導，在此之前，本田汽車還宣布將調整在華的 2 家燃油車工廠，並同步優化全球電動化領域投資。

與此同時，本田汽車執行長三部敏宏近期也前往中國車廠調研，隨後本田汽車將東風本田生產的電動車反向輸入日本市場…… 種種動作背後，這家成立將近 80 年的車廠正在看清現實，但不甘落後，緊急調整戰略。

廣汽本田副總經理林志斌在 2026 北京國際車展上回應了當前公司面臨的情況：「現階段整體處於全域戰略轉型階段，產能、產線、技術布局均同步優化調整。廣州燃油產線調整，核心為結構性優化與效能升級。主要目的是淘汰低效能、老舊產能，聚焦高效產出，貼合未來新產品、新技術生產需求，杜絕產能資源浪費。」

他表示，將聯動渠道庫存減負，實現廠商協同，輕裝上陣強化服務。產線等結構性調整，同步聯動渠道端展開庫存減負工作，帶動渠道一起轉型，形成企業提效，渠道減壓。

林志斌稱，2026 年公司給自身定位的關鍵詞是蟄伏蓄力。近期行業新品密集發布，廣汽本田對外發聲相對較少，但內部並非觀望狀態。相反，研發端比過往更加激進。

「過往，廣汽本田作為合資車企以導入本田全球車型為主，但目前股東雙方溝通中，新能源領域中，廣汽本田主導著現地研發產品和全球產品，徹底改變了過往單向輸入的模式，雙方共同打造專屬中國市場的自研新能源車型，下放更大自主研發權限，這是最本質的變化。未來，包括用戶需求洞察、技術轉化為產品價值、定義新產品等工作主要由廣汽本田推進。」林志斌表示。

同時，為了更好地融入中國市場，廣汽本田將積極擁抱本土勢能，利用本土優勢展開合作創新，提升智慧化水準。

依據廣汽本田的說法，在智慧座艙領域，將攜手華為鴻蒙展開深度合作；智慧駕駛領域與 Momenta 合作，補齊智慧化短板。

為了達成目標，廣汽本田在內部推行嚴格的產品賽馬機制，主動叫停多款未達到核心競爭力標準的車型，也因此形成了現階段蟄伏蓄力的發展周期。