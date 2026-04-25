鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-25 09:20

川普政府與英特爾於去年 8 月宣布，政府已取得近 10% 的股權。隨著周五 (24 日) 股價大幅強彈，政府這筆最初以 89 億美元買進 4.333 億股的投資，帳面價值如今已激增約 270 億美元，總值達到 360 億美元。

‌



英特爾第 1 季財報優於預期，加上本季財測強勁，激勵股價一度大漲 28%、衝上每股 85.22 美元，創歷史新高，該股終場上漲 14%，收在每股 82.57 美元。

依據雙方投資協議，川普政府還獲得認股權證，有權以每股 20 美元的價格增持 5% 的普通股。

英特爾股價今年以來已飆升 118%，自去年夏天白宮宣布投資以來，累計漲幅接近 250%。

國家主導資本主義的成功案例

對聯邦政府而言，這筆交易按市值計價 (mark-to-market) 的收益十分驚人。這同時也是川普政府成功的案例之一，其他投資還包括數家被視為國家安全關鍵的公司，涵蓋科技與稀土材料等產業。

在川普推行的「國家主導資本主義」下，白宮正在強勢介入企業活動，例如引導企業實施庫藏股與高階主管薪酬。據悉，聯邦政府最近正洽談提供貸款，以營救正在掙扎求生的 Spirit Airlines。

Pepperstone 資深研究策略師 Michael Brown 指出，川普很可能會公開宣揚英特爾的成功以及政府投資價值的飆升。他說：「我們知道他有多喜歡繞場慶賀。我其實有點驚訝還沒看到相關的貼文。」

引發過度風險承擔疑慮

Brown 推測，這項投資成果可能成為政府入股其他公司的理由。但他同時也感到擔憂：獲得政府支持的公司，在知道有總統當靠山的情況下，可能比過往更大膽，導致過度承擔風險。