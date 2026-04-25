鉅亨網編譯余曉惠
晶片大廠英特爾 (INTC-US) 近期股價狂飆，讓身為大股東的美國政府獲益匪淺。
川普政府與英特爾於去年 8 月宣布，政府已取得近 10% 的股權。隨著周五 (24 日) 股價大幅強彈，政府這筆最初以 89 億美元買進 4.333 億股的投資，帳面價值如今已激增約 270 億美元，總值達到 360 億美元。
英特爾第 1 季財報優於預期，加上本季財測強勁，激勵股價一度大漲 28%、衝上每股 85.22 美元，創歷史新高，該股終場上漲 14%，收在每股 82.57 美元。
依據雙方投資協議，川普政府還獲得認股權證，有權以每股 20 美元的價格增持 5% 的普通股。
英特爾股價今年以來已飆升 118%，自去年夏天白宮宣布投資以來，累計漲幅接近 250%。
對聯邦政府而言，這筆交易按市值計價 (mark-to-market) 的收益十分驚人。這同時也是川普政府成功的案例之一，其他投資還包括數家被視為國家安全關鍵的公司，涵蓋科技與稀土材料等產業。
在川普推行的「國家主導資本主義」下，白宮正在強勢介入企業活動，例如引導企業實施庫藏股與高階主管薪酬。據悉，聯邦政府最近正洽談提供貸款，以營救正在掙扎求生的 Spirit Airlines。
Pepperstone 資深研究策略師 Michael Brown 指出，川普很可能會公開宣揚英特爾的成功以及政府投資價值的飆升。他說：「我們知道他有多喜歡繞場慶賀。我其實有點驚訝還沒看到相關的貼文。」
Brown 推測，這項投資成果可能成為政府入股其他公司的理由。但他同時也感到擔憂：獲得政府支持的公司，在知道有總統當靠山的情況下，可能比過往更大膽，導致過度承擔風險。
針對英特爾的最新財報，白宮發言人說：「白宮對於美國半導體製造回流與振興所持續取得的巨大進展感到振奮。這是川普總統的首要任務，而我們國內半導體產業呈現出的亮眼成果，正是行政部門靈活且多方位政策方針的直接結果。」
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