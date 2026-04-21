英特爾、AMD有隱憂！大摩提AI代理最佳解答：美光等記憶體股勝率更高

鉅亨網新聞中心 2026-04-21 12:00

AI 代理快速普及，推動資料中心 CPU 需求成長率飆至 30%～40%，但「買 CPU 就買 CPU 股」的邏輯正被打破。摩根士丹利指出，英特爾 (INTC-US) 與 AMD(AMD-US) 兩大巨頭分別受制於結構性壓力與估值偏高，難完全反映需求紅利。相較之下，美光 (MU-US) 、SanDisk(SNDKV-US) 等記憶體股，在 AI 帶動下具更佳風險收益比，成為資金新焦點。

直接佈局 CPU 龍頭股的複雜性在於，企業的基本面改善並不總能轉化為股價的持續動能。以英特爾而言，雖然伺服器均價與出貨量雙雙看漲，但其產品路線圖隱憂重重。

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產業通路回饋顯示，英特爾新一代伺服器產品 Diamond Rapids 存在明顯短板，這使其難以從競爭對手手中奪回市佔率，加上代工業務實現獲利的時程依舊遙遠，PC 業務亦面臨萎縮壓力，單純靠伺服器 CPU 的成長難以撐起整體的投資價值。

另一方面，AMD 雖然在產品力上保持領先，其 Venice 平台被視為重大進步，但其股價的「靈魂」早已不在 CPU。

市場目前將 AMD 的估值核心掛鉤於 2030 年的 GPU 營收目標，這導致即便伺服器 CPU 業務表現優異，若 GPU 進展稍有波動，股價仍會出現大幅回檔。

此外，AMD 為了推廣 GPU 生態，有時需對 CPU 進行定向折扣，這進一步限制了其毛利率的改善空間。

記憶體股的三重獲利槓桿：HBM、eSSD 與 CPU

相較於 CPU 產業的複雜角力，記憶體與儲存產業正處於多重結構性利好的交匯點。記憶體不僅是 CPU 需求提速的直接受益者，更同時享有 HBM（高頻寬記憶體）與企業級固態硬碟（eSSD）需求爆發的紅利。

超大規模雲端服務商對資料中心記憶體的需求缺口，預計將持續緊張至 2027 年底，這種結構性短缺並非零售市場的短期波動所能左右，且隨著長期採購協議與預付現金流的落地，供應商的業績透明度正大幅提升。

低估值提供極具吸引力的進場點

最核心的判斷在於「盈虧比」的差異。當英特爾與 AMD 承載著複雜的代工夢想或 GPU 預期時，美光與 SanDisk 的估值水準顯得極具優勢。

根據預測，美光與 SanDisk 目前的本益比僅約 5.7 倍與 11.5 倍，在 AI 代理驅動的長週期成長背景下，上漲空間遠比充滿不確定性的 CPU 股更為清晰。