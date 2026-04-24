鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-25 07:18

美元對主要貨幣周五 (24 日) 走軟，美國司法部決定終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的調查，提高了鴿派人士華許接任主席的希望，加上市場對結束美伊戰爭抱持樂觀態度，都為美元帶來壓力。儘管如此，美元本周周線仍保持上漲。

〈紐約匯市〉美司法部終為華許上任Fed主席鋪路 美元走軟 周線仍收紅 (圖:Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28%，約報 98.55。本周仍累計上漲 0.32%。

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歐元兌美元升值 0.27% 至 1.1714，本周貶值 0.41%。是四周以來首次收黑。

日元兌美元升值 0.19% 至 159.40。英鎊升值 0.42%，報 1.3523 美元。



美國檢察官 Jeanine Pirro 表示，她已轉而要求由 Fed 內部監督機構、也就是監察長辦公室，對 Fed 華盛頓總部翻新工程中的成本超支問題進行審查。這意味著司法部對 Fed 的調查正式結束，為美國總統川普提名的 Fed 主席人選華許，掃除了提名獲得確認之路的重大障礙。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 資本市場固定收益、外匯及大宗商品策略主管 Noah Buffam 說：「市場將此事情解讀為略偏鴿派傾向。」原因在於，華許更傾向於採用截去極端的平均值和中位數通膨指標，這些指標低於鮑爾關注的核心通膨數據，因此「可能導致華許試圖推動的降息次數，比鮑爾更多」。

聯邦基金期貨交易員目前預估，年底前降息的機率為 38%，高於周五稍早的 23%。

美元匯率下跌還因伊朗外 Abbas Araqchi 預定周五抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德 (Islamabad)，商討重啟與美國和平談判的提議，但巴基斯坦消息人士稱，他不會在當地與美國談判代表會面。

一位美國官員告訴路透，川普計劃很快派遣特使維特科夫 (Steve Witkoff) 和庫許納 (Jared Kushner) 前往伊斯蘭馬巴德與伊斯蘭馬巴德進行會談，儘管仍不清楚雙方何時會晤。

在這場衝突期間，美元一直受到多重因素牽引，有時隨著短期內達成協議、有望結束戰爭的樂觀預期而走強，有時又因長期戰爭將引發長期能源供應中斷的悲觀因素，而飽受打壓。

目前局勢仍不明朗，讓許多交易員仍不願大舉建倉，導致市場基本上維持區間震盪格局。

DRW Trading 策略師 Lou Brien 說：「此刻真的無法做出任何判斷，因為不知道局勢將如何發展。」

超級央行周將登場

交易員也關注央行即將的一周密集日程，Fed、日本央行、歐洲央行和英國央行都將公布貨幣決策。

CIBC 的 Buffam 說：「展望未來，我們認為市場焦點將從伊朗戰爭轉向『央行政策分化』這個新主題：Fed 可能繼續降息，而全球其他央行實際上將開始升息。」

鑒於伊朗戰爭可能引發新一輪通膨的風險，且美國經濟數據顯示經濟韌性十足，Fed 下周預料將維持利率不變。

歐洲央行也預料將維持存款利率不變，但經濟學家預測 6 月將升息，因決策官員正設法確保歐元區經濟免於戰爭引發的能源衝擊。

英國央行方面，儘管市場認為本次不會調整利率，但貨幣市場已將年底前升息的預期計入定價。

日本 3 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率已連續第二個月低於日本央行 2% 的目標。分析師預料，隨著企業開始將中東衝突導致的燃料成本上漲轉嫁給消費者，未來幾個月物價壓力將重新抬頭。

市場普遍預期日本央行 (日銀) 本次將維持利率不變，因為戰爭短期內結束的前景日益渺茫，讓日本的經濟和物價前景充滿不確定性。不過市場也預期日銀將釋放訊號，強調已準備好收緊政策、因應日益加劇的通膨壓力。

日本財務大臣片山皋月周五表示已準備好對外匯市場中的投機行為採取「果斷」行動，重申有關干預匯市的口頭警告。她周四曾表示，日本在干預上有「自由裁量權」，且過去的干預措施是有效的。

加密貨幣方面，比特幣下跌 0.47%，報 77558 美元

截至周六 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：