鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-25 04:00

近日，摩根士丹利 (下稱大摩) 出具研報將今年下半年金價預期大砍至每盎司 5200 美元，遠低於先前 5700 美元的預期。此前，黃金經歷為期六周的慘烈拋售，累計跌幅接近 8%，全球投資人信心遭受重創。黃金 ETF 上月也遭遇史上最大淨賣超

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大摩更新後的展望顯示，今年金價走勢將更少受避險情緒驅動，更多取決於市場流動性、債券殖利率與 Fed 政策節奏。金價波動從此將更依賴經濟數據，而非市場情緒。

報告指出下調黃金目標價的原因十分明確，並非需求崩塌，而是供給端衝擊。中東能源動盪推高油價，迅速抬升全球通膨預期，而在經濟韌性仍存的背景下，通膨上行帶動實際利率走高。

此外，高實際利率令債券更具吸引力，無息黃金吸引力大幅下降。大摩指出，這項改變讓黃金與實質利率經典負相關關係回歸常態。2025 年到 2026 年初黃金大漲期間，二者關聯性曾大幅弱化，如今連動性重回高位。

與此同時，各國央行操作也對金價造成壓力。土耳其等多個新興市場央行開始拋售黃金儲備，進一步施壓物價，加上黃金 ETF 資金轉為淨流出，前期大舉買進的投資人快速離場，加速金價下跌。

截至周四 (23 日)，全球最大黃金 ETF SPDR Gold Trust 持股量為 1049.19 噸，較前一交易日減少 1.72 噸，近期該 ETF 的持倉量持續減少，今年 2 月持倉量一度站上 1100 噸。

世界黃金協會 (WGC) 周三 (22 日) 發布 3 月及第一季回顧報告時指出，3 月全球實體黃金 ETF 遭遇資金流出約 120 億美元，創史上最大單月流出紀錄。北美地區 3 月流出約 130 億美元，創有史以來最大單月流出紀錄，使北美成為第一季唯一錄得黃金 ETF 淨流出的地區。

3 月 COMEX 黃金期貨淨多倉總量下降 1% 至 500 噸，月內管理基金持股大幅下降，與金價大幅回檔的時間點吻合。

中國央行周一 (20 日) 發布 3 月金融市場運行狀況報告時指出，上海黃金交易所 Au（T+D）合約在上月底收於每公克人民幣 1015.7 元，季減 11.1%。上海黃金交易所上月黃金成交 5675.4 噸，年減 6.3%，上海期交所黃金成交 1.9 萬噸，年增 8.8%。

大摩認為，只要利率不回落，短期金價上行空間就會受限。

高盛則依舊維持對黃金的看漲觀點，並預測 2026 年底黃金將重拾漲勢。

高盛分析師 Lina Thomas 和 Daan Struyven 在最新研報中表示，黃金的中期前景仍然穩固。由於各國央行持續購金以及美國今年預計還有兩次降息，金價可望達到每盎司 5400 美元。