鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-25 06:23

美國總統川普週五 (24 日) 表示，伊朗正準備提出一項新方案，試圖回應華府提出的條件，雙方停滯一段時間的和平談判，預計將在巴基斯坦重啟。

川普：伊朗將提出符合美方要求的方案 (圖：shutterstock)

中東局勢持續緊張之際，美國與伊朗預計於週六在巴基斯坦展開新一輪會談，尋求推動危機降溫。

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川普週五於《路透社》電話訪問中透露，「伊朗正在提出一項方案，我們還得看看內容如何」，顯示美方對伊朗可能讓步持審慎態度。

川普指出，目前尚不清楚伊朗將提出什麼具體條件，但他強調，任何協議都必須包括伊朗放棄濃縮鈾，以及確保荷姆茲海峽的石油航運自由。

美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 預計於週六啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗代表團展開新一輪會談。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 也傳出已經抵達當地，討論重啟談判的具體方案。

當被問及美方目前與誰進行談判時，川普未透露具體人選，僅表示「正與目前掌權的人交涉」，但先前美方官員曾指出，伊朗內部領導結構可能存在分歧。

川普強調，美軍將持續對伊朗港口實施海上封鎖，直到雙方達成協議為止。

至於解除封鎖的條件，川普則表示仍需視伊朗提出的內容而定，「我必須先看看他們的方案，之後才能回答」。

國際領袖持續呼籲美伊恢復談判，以促成迅速且可持續的協議。俄羅斯、阿拉伯聯合大公國與卡達週五已就伊朗停火議題進行討論。

隨著衝突延續，人道危機問題升溫，歐洲理事會主席柯斯塔 (Antonio Costa) 表示，荷姆茲海峽應立即全面開放，對全球至關重要。

世界糧食計畫署代表則指出，若海峽持續受阻，恐有多達 4,500 萬人面臨糧食不安全與營養不良風險。