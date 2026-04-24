鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 10:11

隨著美伊在荷姆茲海峽的對峙急劇升溫，美軍「布希號」核動力航空母艦已駛入中東海域，使得美軍在中東罕見形成三個航母打擊群的龐大陣勢。以色列國防部長卡茨在當地時間周四 (23 日) 晚間亦稱已做好充分準備，隨時可重啟對伊朗的軍事行動，目前正等待美國的「開綠燈」。

面對美以兩國的軍事施壓與外交談判的僵局，伊朗也展現強烈的反擊決心。消息人士透露，鑑於對美方談判誠意的「徹底不信任」，伊朗已根據「對等回應」和「進攻性威懾」原則制定一套詳細的多場景反擊預案。

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伊朗的反擊預案涵蓋 7 個極端情形；若發電廠或油氣設施遭襲，將直接打擊以色列及美國盟友的同類目標，甚至意圖使其油氣日產減少 2500 萬桶；若領土遭侵犯或軍政要員遇刺，將動用飛彈、無人機及大規模火力攻擊美軍航艦與高科技中心；若有海上封鎖持續，伊朗將被封鎖曼德海峽，並在必要時透過大規模布雷徹底封鎖荷姆茲海峽；若美軍利用其在中東地區基地對伊發動地面侵略，伊朗將聯合「抵抗陣線」部隊及美軍基地所在國的本地武裝部隊協同開展地面行動，並在當地民眾協助下俘虜美軍人員。

此外，伊朗國防部發言人強調，國防裝備生產從未中斷，擁有應對各種情況的戰略儲備。

具體戰術層面上，伊朗司法總監埃傑伊指出，美國不敢輕易靠近荷姆茲海峽，因伊朗伊斯蘭革命衛隊的「蜂群」艦隊正嚴陣以待，隨時準備透過飽和式攻擊摧毀美方防禦。