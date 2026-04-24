鉅亨網編譯陳韋廷
隨著美伊在荷姆茲海峽的對峙急劇升溫，美軍「布希號」核動力航空母艦已駛入中東海域，使得美軍在中東罕見形成三個航母打擊群的龐大陣勢。以色列國防部長卡茨在當地時間周四 (23 日) 晚間亦稱已做好充分準備，隨時可重啟對伊朗的軍事行動，目前正等待美國的「開綠燈」。
面對美以兩國的軍事施壓與外交談判的僵局，伊朗也展現強烈的反擊決心。消息人士透露，鑑於對美方談判誠意的「徹底不信任」，伊朗已根據「對等回應」和「進攻性威懾」原則制定一套詳細的多場景反擊預案。
伊朗的反擊預案涵蓋 7 個極端情形；若發電廠或油氣設施遭襲，將直接打擊以色列及美國盟友的同類目標，甚至意圖使其油氣日產減少 2500 萬桶；若領土遭侵犯或軍政要員遇刺，將動用飛彈、無人機及大規模火力攻擊美軍航艦與高科技中心；若有海上封鎖持續，伊朗將被封鎖曼德海峽，並在必要時透過大規模布雷徹底封鎖荷姆茲海峽；若美軍利用其在中東地區基地對伊發動地面侵略，伊朗將聯合「抵抗陣線」部隊及美軍基地所在國的本地武裝部隊協同開展地面行動，並在當地民眾協助下俘虜美軍人員。
此外，伊朗國防部發言人強調，國防裝備生產從未中斷，擁有應對各種情況的戰略儲備。
具體戰術層面上，伊朗司法總監埃傑伊指出，美國不敢輕易靠近荷姆茲海峽，因伊朗伊斯蘭革命衛隊的「蜂群」艦隊正嚴陣以待，隨時準備透過飽和式攻擊摧毀美方防禦。
中國國際問題研究院助理研究員李子昕分析指出，美伊目前的海上博弈核心在於爭奪荷姆茲海峽的控制權與規則制定權。美國試圖透過封鎖切斷伊朗經濟命脈以逼其就範，維護自身霸權，而伊朗則試圖將海峽控制權轉化為戰略資產，透過非對稱戰術推動區域規則重構。儘管目前雙方仍維持停火狀態，但軍事部署的升級與強硬言論的交鋒，顯示這場博弈正走向更危險的邊緣。
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