鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 13:30

受 DeepSeek-V4 預覽版正式上線並同步開源的利多刺激，中國 A 股 GPU 指數周五 (24 日) 盤中直線拉升。截至午盤，海光資訊大漲超 9%，龍芯中科、中芯國際、通富微電、寒武紀、摩爾線程等個股紛紛跟漲，市場情緒高漲。

DeepSeek 周五宣布推出全新系列模型 DeepSeek-V4 的預覽版本，該模型擁有百萬字超長上下文，在 Agent 能力、世界知識和推理性能上均處於中國國內與開源領域的領先水平，並按大小分為 deepseek-v4-pro 和 deepseek-v4-flash 兩個版本。

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DeepSeek 表示，受限於當前高階算力，Pro 版本的服務吞吐較為有限，預計今年下半年華為昇騰 950 超節點批量上市後，Pro 版本的價格將大幅下調。

值得注意的是，DeepSeek-V4 已經首次實現與華為昇騰等國產晶片的深度適配。這項措施標誌著中國 AI 產業在推動「去 CUDA 化」進程中邁出里程碑式的關鍵一步，有效驗證國產算力承載頂級大模型的能力。

隨著中國國產大模型在推理端積極適配，國產算力廠商正迎來加速放量的戰略機會。

券商機構普遍對國產算力產業鏈的發展前景保持樂觀。中信證券研報指出，Agent 及多模態應用的爆發驅動 Token 調用量井噴，導致中國國內算力供需緊張。

中信證券預估，今年中國國產算力晶片出貨量至少將達到翻倍以上成長，將為算力設計、先進封裝及配套產業鏈帶來強勁成長動能。