伊朗：荷姆茲首筆通行費以「外匯現金、里亞爾」入庫
鉅亨網編譯羅昀玫
伊朗正式啟動荷姆茲海峽過境收費機制，並確認通行費收入已入帳央行。伊朗中央銀行週四 (23 日) 表示，針對通過荷姆茲海峽的船隻所收取的通行費，已以現金形式存入央行帳戶，澄清先前外界關於可能採用加密貨幣收費的市場傳聞。
據伊朗媒體報導，這筆資金為該政策上路後的首筆收入，象徵德黑蘭對全球重要能源航道的實質掌控進一步落實。
伊朗國會副議長巴貝伊（Hamidreza Haji Babaei）亦證實，首筆過境費已正式入帳，並強調荷姆茲海峽屬於伊朗國家主權範圍，任何外部勢力無權干預。
伊朗目前尚未正式公布具體金額，但航運業消息人士估計，大型油輪每次過境可能面臨高達一百萬美元。
巴貝伊指出，所有通過該航道的船隻，皆須以伊朗里亞爾（IRR) 支付費用，作為使用其領海的合法對價。
對此，美國總統川普回應，伊朗收通行費直接違反國際海事法。華府的立場一貫不變：荷姆茲海峽是國際水道，根據國際法，所有船舶都享有通行權，無論岸上情況如何。美國中央司令部已擴大了在周邊水域 (包括阿曼灣) 的海軍部署。
巴貝伊週四同時警告，若美國持續對伊朗採取敵對政策，德黑蘭不排除限制船隻通行，甚至進一步擴大執法行動。
巴貝伊透露，目前已有兩艘違規船隻遭伊朗扣押，未來將依情勢持續加強管控力度，以維護國家主權與海域安全。
此外，他聲稱美國軍艦已因顧忌伊朗軍事能力而後撤約 200 公里，顯示區域軍事態勢出現變化。
在能源方面，荷姆茲海峽為全球最重要的能源運輸通道之一，約 20% 的石油與 35% 的天然氣需經此航道輸送。伊朗強化對該海峽的管理與收費制度，可能對國際能源市場與航運成本產生外溢影響。
伊朗強調，根據國際法，其有權對通行航道進行規範，包括指定航線與要求船隻配合伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關指引。
巴貝伊並警告，任何在壓力下對美國或以色列讓步的立場，將遭國內輿論強烈反對。
在外交立場上，伊朗重申不會在弱勢條件下與美國進行談判，並要求華府須先承認其在衝突中的失敗，雙方才有對話空間。德黑蘭同時對部分區域國家發出警告，若涉及協助對伊朗不利的行動，將面臨報復性打擊。
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